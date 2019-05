"La sociedad sabe que hay que alimentarse bien, pero falta un poco más de información"

­

¿Hasta qué punto somos conscientes de la necesidad de educar a los niños sobre una alimentación saludable?

La sociedad tiene claro que hay que alimentarse bien, pero falta un poco más de información que haría tomar más conciencia de la necesidad de elaborar nuestros propios platos en casa, dedicando el tiempo necesario a la cocina y dándole la importancia que de verdad tiene. El tiempo es el hándicap más importante ya que no tenemos mucho margen por el trabajo, pero con una buena planificación para seleccionar los mejores productos y unas técnicas para cocinarlos sin desnaturalizarlos, se puede mejorar mucho.

¿Cuáles son las principales carencias que observa, en líneas generales, en los hábitos alimentarios de los niños y jóvenes?

Las carencias que veo, a simple vista y sin profundizar mucho, es que no hay información suficiente para los niños y adolescentes sobre los ingredientes y alimentos. Estoy seguro de que muchos de los alimentos que conocen nunca los han tenido entre las manos y no los han visto en estado puro. Por eso, en mi opinión, es muy importante que en el colegio pueda haber una asignatura en torno a la alimentación, desde la parte más básica hasta la relacionada con la gastronomía, el origen de los productos (para concienciar sobre la necesidad de tomar cosas de nuestro entorno, de la huerta), etc. Si se conoce el producto, éste puede despertar interés.

¿En qué va a consistir el taller que realizará con los escolares del colegio Maestro Francisco Martínez Bernal?

Vamos a hacer una marinera de salmón con lechuga baby y salsa tártara, un plato bastante moderado en hidratos de carbono y con muchas vitaminas, proteínas y grasas de buena calidad. Cada uno hará su plato y cuando estén todos montados se mencionarán los más bonitos. El objetivo es que los alumnos conozcan las verduras, así como su origen y propiedades, explicándoles con un lenguaje adecuado qué ocurre a nivel bioquímico cuando comen según qué alimentos.