Rafael Rebolo: "Empezamos a detectar planetas que podrían ser parecidos a la Tierra"

¿En qué investigaciones se están centrando en estos momentos en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)?

El IAC tiene cinco principales líneas de investigación: la física solar para entender, entre otros fenómenos, la actividad magnética del Sol; los estudios de sistemas planetarios con objetivos como la detección y caracterización de otros planetas como la Tierra; la física estelar e interestelar, que estudia desde las estrellas más masivas que dan lugar a agujeros negros y estrellas de neutrones a las que son de tipo solar y más pequeñas, además de los objetos subestelares que se conocen como enanas marrones; la formación, estructura y evolución de las galaxias, que busca comprender cómo se organiza el Universo a gran escala, y qué contienen las galaxias, la cosmología y astropartículas, que persigue comprender los fenómenos de más alta energía que se han producido en el Universo, desde el Big Bang a la formación de partículas super-energéticas en las proximidades de los agujeros negros o en eventos explosivos.

¿Podría decirse que hay otros planetas similares a la Tierra?

Estamos empezando a detectar planetas que podrían ser parecidos, tanto en tamaño y densidad como en las condiciones de sus atmósferas. Es este punto el más difícil de establecer y el que precisará décadas de investigaciones.

En más de una ocasión ha afirmado que «el universo tiene muchos misterios que ofrecer». ¿Cuáles le han impresionado más?

Me sigue impresionando la existencia de agujeros negros en el Universo, que son unos objetos físicos muy interesantes y que todavía no se comprenden bien. Y me intriga mucho saber cuáles son las formas de materia y energía en el Universo. Apenas tenemos unas indicaciones de las cualidades de las formas dominantes. Además, me parece que saber si existe vida en algún otro sitio del Universo es uno de los misterios más sugerentes.

¿Qué legado le gustaría dejar entre los asistentes a las conferencias que ofrecerá en Lorca y Molina de Segura?

Me gustaría despertar o afianzar el interés por la ciencia en los jóvenes. Que entiendan lo interesante que es dedicar la vida a extender las fronteras del conocimiento, a saber más acerca de cómo funciona el mundo y poner ese conocimiento a disposición de la sociedad.