Rafael Serrano: "Hemos recuperado más de 1.600 toneladas de hierro, lo que equivale a 20 pasarelas del Malecón"

­­

­Fundación Ecolec abre todo un abanico de opciones en el entorno del reciclaje que la posiciona de forma activa en la defensa del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo de la economía circular. Esta entidad sin ánimo de lucro agrupa a más de 200 empresas que fabrican o importan aparatos eléctricos o electrónicos que se han comprometido a emprender todas las acciones necesarias para hacer posible que los residuos de estos equipos (RAEE) no acaben en los vertederos, sino que sean aprovechados de nuevo.

¿Cuál es la principal misión de Ecolec y de quienes la forman?

Nuestros objetivos principales son contribuir al mantenimiento y mejora de los recursos naturales y energéticos a través de la recogida, tratamiento, valorización y eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las pilas y acumuladores y, por supuesto, participar activamente en la labor de concienciación medioambiental a los ciudadanos, promover el desarrollo sostenible y ser un elemento clave de la economía circular. Fundación Ecolec fue fundada hace más de quince años por las patronales de fabricantes de grandes y pequeños electrodomésticos; a Ecolec están incorporadas más de 200 empresas que fabrican o importan aparatos eléctricos y electrónicos.

En el tiempo que lleva en marcha, ¿cuál ha sido la evolución de la recogida de RAEE en cuanto a volumen?

En los últimos cuatro años hemos tenido una evolución muy positiva en relación al volumen de RAEE recogido selectivamente, incrementando las cantidades gestionadas en más de un 60%. Fundación Ecolec es el primer sistema integrado de gestión de RAEE en superar durante dos años consecutivos la barrera de los 100 millones de kilogramos de RAEE gestionados conforme a la normativa ambiental vigente.

¿Qué destino tienen los materiales recogidos?

El destino del RAEE recogido selectivamente son plantas de reciclado y valoración específicas de este tipo de residuos.

¿Qué papel tiene una correcta gestión de los RAEE en la economía circular?

El papel que juega la correcta gestión de los RAEE en la economía circular es muy significativo; por ejemplo, en 2018, gracias a la labor realizada por Fundación Ecolec, se lograron recuperar en la Región de Murcia más de 1.600 toneladas de metales férricos, el equivalente a 20 pasarelas del Malecón de Murcia, cantidad que ya no es necesario extraer de la naturaleza, con el consiguiente ahorro de recursos y de energía para la extracción de esos materiales.

¿Son los ciudadanos realmente conscientes de la necesidad de reciclar?

Creemos que sí, que son conscientes, si bien nunca se ha de dejar de lado la necesidad de concienciar, divulgar e informar y formar sobre la necesidad de realizar una correcta gestión de los residuos y verlos como una fuente valiosa de recursos.

¿Cómo puede contribuir un ciudadano a la buena gestión de los RAEE? ¿Dónde hay que depositarlos?

En primer lugar, hay que realizar una correcta separación de estos residuos de otros flujos de residuos: todo lo que se enchufa o lleva pilas o baterías, al final de su vida útil, es un RAEE; así, por ejemplo, no se puede depositar en la bolsa de envases, aunque muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos tengan una gran cantidad de plástico. Los ciudadanos tienen dos vías principales para desechar de manera correcta un RAEE: los ecoparques o puntos limpios y los puntos de venta de electrodomésticos, incluso cuando no hayan comprado un aparato nuevo y el aparato que desechan sea de un tamaño reducido: por ejemplo, un secador de pelo, un tostador o un teléfono móvil.

Algunos ciudadanos se quejan de que al acudir a lugares con obligatoriedad de tener un punto limpio no lo hay. ¿Qué pueden hacer en ese caso?

Como ya hemos comentado, pueden acudir a un punto de venta de electrodomésticos. Desde finales del año 2017, en Fundación Ecolec estamos creando una red de tiendas que denominamos #GreenShop, puntos de venta de electrodomésticos comprometidos con el desarrollo sostenible, la economía circular y, por supuesto, la correcta gestión de los RAEE. La red cuenta actualmente con más de 450 puntos en toda España, casi 70 en la Región de Murcia.

Existe la creencia de que la canibalización, la extracción de piezas que realizan algunas personas si se depositan estos objetos en la calle, también es una forma de reciclaje. ¿Qué tienen que decir al respecto?

La actividad de reciclaje y valoración únicamente se puede llevar a cabo por empresas que cuentan con las correspondientes licencias, autorizaciones y permisos que otorgan las administraciones públicas competentes, entidades locales y comunidades autónomas; si una empresa o particular no cuenta con dichas autorizaciones no puede llevar a cabo ninguna manipulación de los RAEE.

¿Confía en que la implicación de los gobiernos y ciudadanos puede impedir alcanzar un punto de no retorno en el que la generación de residuos sea imposible de asumir para el planeta Tierra?

Sin duda está en nuestra mano, tanto ciudadanos como gobiernos, la conservación del planeta Tierra; si seguimos con prácticas que atentan contra la naturaleza y no la cuidamos la vida en nuestro planeta se dificultará en un futuro próximo.

¿Cuáles son los próximos retos y metas de Ecolec?

En 2019, alcanzar los objetivos mínimos de recogida separada de RAEE: un 65% de lo puesto en el mercado por nuestro fabricantes, es decir, más de 130 millones de kilogramos de RAEE. Desde el ámbito de la promoción de la cultura del desarrollo sostenible, la economía circular y la correcta gestión de los RAEE, seguimos inmersos en el desarrollo de la estrategia de comunicación #GO, de la que forman parte #GreenWeek, #GreenShop y #GreenTruck, entre otras.