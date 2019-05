La presión de los movimientos antivacunas no llega a Murcia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado la voz de alarma, el sarampión se ha convertido en una emergencia en todo el mundo como consecuencia de los movimientos antivacunas, que están cogiendo fuerza en países como Ucrania e Italia. El sarampión, una enfermedad que estaba prácticamente erradicada (en España se eliminó oficialmente en septiembre de 2017 según la OMS) está resurgiendo con fuerza en todo el mundo y poniendo en riesgo los esfuerzos realizados hasta ahora para acabar con ella, como se hizo con la viruela.

Según la OMS, en España se han registrado brotes de sarampión en las últimas semanas en Madrid, Guadalajara y Barcelona. Un escenario en el que Murcia juega con ventaja, ya que las tasas de vacunación en la Región contra esta enfermedad han ido en aumento en los últimos años y ya se encuentran en el 99,7 por ciento para la primera dosis (que se administra a los 12 meses) y en el 91,8 por ciento para la segunda (a los 4 años). El jefe del servicio de Prevención de la Consejería de Salud, José Antonio Navarro, asegura que «hasta la fecha los movimientos antivacunas en Murcia se pueden considerar marginales», ya que no tienen apenas presencia y los datos de cobertura entre la población no se han visto afectados. Aunque todas las autoridades coinciden en que no se puede bajar la guardia.

Por este motivo los equipos de Atención Primaria (médicos y familia y enfermeras) están fomentando continuamente la vacunación mediante intervenciones directas con los padres, indica Navarro.

Según los datos del servicio de Prevención, el pasado año 2018 se registraron ocho casos de sarampión en la Región, mientras que este año 2019 no ha habido ninguno, aunque se investigaron dos avisos que fueron descartados. De 2013 a 2018 la vacunación contra el sarampión en Murcia ha ido creciendo al pasar del 96,2 al 99,7 por ciento, precisamente en los años en los que se han disparado los casos a nivel mundial.

En España ha habido un repunte alarmante desde 2016 de los casos de sarampión. En ese año se registraron 35, en 2017 se llegó a 170 y en 2018 se contabilizaron 220 casos a nivel nacional.

Los últimos brotes en Estados Unidos y en Australia son sólo la punta del iceberg de lo que está pasando. Los casos se han cuadruplicado en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero a diferencia de EEUU, ni España ni la Región de Murcia son áreas donde los antivacunas sean legión, aunque la sensación de seguridad que puede dar la inmunidad de grupo que se ha logrado en estos años sí que está permitiendo que se pierda el miedo a estas enfermedades, que no hay que olvidar que puede ser mortal y ocasionar sordera, ceguera o daño cerebral.

Límite a los viajes con bebés

Los pediatras sí que piden precaución si se tiene previsto viajar a paises de riesgo con niños pequeños, ya que la primera dosis no se administra hasta los 12 meses. Por ello recomiendan evitar el viaje si es posible o intentar adelantar la administración de la vacuna.