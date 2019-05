Se buscan voluntarios para ver la eficacia de un tratamiento para la eyaculación precoz

El Instituto Sexológico Murciano (ISM) va a desarrollar un estudio médico a nivel nacional en el que se medirá la eficacia de un método pionero en el mundo para el tratamiento de la eyaculación precoz.

"Esta nueva metodología revolucionaria ha sido desarrollada por el ISM, la empresa MYHIXEL y la Universidad Miguel Hernández tras cinco años de investigación", explican desde el centro.

Los resultados de esta investigación ya han sido publicados por varias revistas médicas internacionales como Plos One o The Journal of Sexual Medicine, que publicó los datos del último estudio clínico realizado con el dispositivo MYHIXEL I en el que los participantes lograron triplicar la duración de sus relaciones sexuales.

Este nuevo tratamiento ofrece una solución no farmacológica para los millones de hombres en el mundo que sufren de eyaculación precoz, concretamente el 43 por ciento de los hombres tiene dificultades con el control de la eyaculación, según el estudio Demográfico Español sobre Eyaculación Precoz (DEEP).

Para la realización de este estudio médico se necesitan voluntarios varones, que residan en España, mayores de 18 años y con pareja estable desde el inicio del estudio. Los voluntarios seleccionados para el estudio durante aproximadamente 10 semanas, deberán utilizar un dispositivo electrónico (MYHIXEL I) y una app de ejercicios con el fin de mejorar sus tiempos y el control eyaculatorio.

En las primeras semanas del estudio, los voluntarios deberán rellenar varios test y llevar un registro de los tiempos de las relaciones sexuales que mantengan con sus parejas (como mínimo dos por semana). En las siete semanas posteriores, se les dotará de un dispositivo electrónico de ayuda a la masturbación, que junto con una app les guiará por un programa de actividades gamificadas individuales, que han demostrado ser eficaces para el control de la eyaculación.

Durante todo el mes de mayo el ISM realizará la selección de voluntarios que deseen participar en el estudio.

Los interesados deben enviar un correo electrónico a investigacion@isemu.es

"Este dispositivo incluye una vibración en hercios que se ha estudiado especialmente junto con una temperatura igual que la vagina", detalla Jesús Eugenio Rodríguez, director del ISM.

"Y lo mas interesante para mí es que se ha convertido un programa de ejercicios nuevo con evidencia empírica en un juego de pantallas mediante una app en el que los hombres van superando retos al mismo tiempo que solucionan sus problemas de control con la eyaculación", destaca al respecto.

"El programa de ejercicios combina el uso de la vibración con el Sphincter Control, Training programa que hemos desarrollado el ISM con la UMH. Este programa se centra en que los hombres aprendan a controlar el esfinter externo de la uretra como forma de control de la eyaculación", precisa el experto.