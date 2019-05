Las murcianas que quieran abortar ya no tendrán que pagar la anestesia

El Servicio Murciano de Salud ha avisado a las clínicas privadas donde deriva las intervenciones de interrupción de embarazo desde los centros y hospitales públicos de que las mujeres que lo precisen durante el prodimiento no tendrán que pagar el coste de la anestesia, que será abonado por el SMS, según han explicado desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad.

"En el supuesto que alguna de las mujeres atendidas requiriese, según criterio clínico, algún procedimiento de sedación, analgesia o anestesia, en ningún caso se procederá a facturar directamente a la usuaria, entendiendo que se imputará al Servicio Murciano de Salud, que tras validar la pertinencia del mismo, procederá al pago de las mismas", han explicado.



Desde la Asociación Usuarios de la Sanidad han informado de que "hace un año que denunciamos y solicitamos a la Consejería de Sanidad que de forma urgente solucionara las situaciones que se estaban produciendo con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en los términos fijados por la Ley Orgánica 2/2010".

Una de ellas era que las intervenciones de IVE a cargo del Servicio Murciano de Salud no tenían contemplada la sedación, es decir, el SMS no se hacía cargo del coste de la sedación en las intervenciones realizadas. "Le solicitábamos que nos indicaran cuál es el criterio clínico establecido por el SMS para no afrontar ese gasto, entendiendo que la sedación es inherente y necesaria en este tipo de intervenciones ya que no es concebible un acto quirúrgico sin ellas".

La asociación critica que hasta el momento "han sido las propias mujeres las que han tenido que pagarla con un precio comprendido entre 90 y 100 euros. Coste que muchas de ellas no han podido pagar por no tener medios para hacerlo".

Han explicado que el SMS dijo que no tenía constancia de esta situación y recomendó a las mujeres que les enviaran las facturas de las mismas. Sin embargo, "no se estableció procedimiento administrativo alguno ni dio publicidad e información sobre ellos".

Así, la Asociación de Usuarios de la Sanidad han mostrado su alegría con que "el Servicio Murciano de Salud considere nuestra denuncia y nos dé la razón a nosotras y a todas las mujeres que han tenido que sufrir esta dolorosa, intolerable y discriminatoria situación".

No obstante, apuntan que el abono del coste de la anestesia "debería realizarse con carácter retroactivo abonando los gastos a las mujeres que tuvieron que pagar de su bolsillo la sedación al menos desde nuestra denuncia y desde las declaraciones a prensa del SMS diciendo que lo abonarían".