El calor se instala en la Región de Murcia: en el mes de mayo, como a mediados de julio

El verano se ha instalado en la Región de Murcia y no va a marcharse hasta el próximo domingo.

Las elevadas temperaturas, más propias de finales de junio o principios de julio, continuarán escalando grados hasta el sábado, cuando se espera que los termómetros marquen en varias localidades en torno a los 35 grados de máxima y que rocen los 20 de mínima.

El calor se va a notar en toda la geografía murciana durante los próximas días, pero son Lorca y sobre todo Murcia las localidades en las que ya se está notando la subida del mercurio.

Algunos termómetros marcan más de 35 grados en la capital del Segura, mientras que en Lorca mantendrán las máximas en torno a los 31 grados.

Si muchos murcianos aún no habían guardado el nórdico, el calor de estos días habrá terminado de dar el último empujón a los indecisos y es que, si bien las temperaturas máximas no van a dar respiro e irán en ascenso hasta el sábado, las mínimas no se quedarán atrás y a partir de hoy, pero sobre todo de mañana, jueves, comenzarán a parecerse a noches verdaderamente veraniegas que rondarán los 20º.

Ya mañana en Cartagena y Murcia el termómetro marcará 18º grados de madrugada, cuando menos calor haga.

Solo el Altiplano y el Noroeste se librarán mañana del ascenso de las temperaturas, aunque a partir del viernes si experimentarán el ascenso más típico de época estival.

Con este panorama, el clima invita más que nunca, a los que puedan, a huir a la playa y vaciar las calles de las ciudades donde los termómetros no darán tregua hasta el próximo domingo.