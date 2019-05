Pesca contradice a Celdrán y señala que no existe una reserva de nacras y caballitos en el Mar Menor

¿Existe o no existe? La red de pesca instalada en las últimas semanas en medio de una reserva ecológica de nacras y caballitos de mar en La Manga del Mar Menor ha mostrado las diferencias de criterio que mantienen la Consejería de Medio Ambiente y la de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. En septiembre de 2018 la Consejería dirigida por Javier Celdrán, junto con la aprobación del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, declaró como reserva ecológica especial la zona de la laguna salada en la que se hallaron a principios del mes de agosto una importante colonia de nacras y caballitos de mar y a la que previamente se había dotado de vigilancia. Por lo tanto, y como estableció entonces la Consejería, desde ese momento estaban prohibidas actividades que puedan afectar a estas «poblaciones de nacras y caballitos como el fondeo de embarcaciones, la pesca, la navegación o el baño en zonas concretas y acotadas». Una de estas zonas era el 'santuario' que se localizó en un punto determinado de la costa de La Manga que da al Mar Menor.

Ahora la Consejería de Pesca, después de que este periódico confirmara este pasado fin de semana que retirarían la red de pesca instalada en la reserva, corrige la decisión y señala que «la red instalada no incumple el Reglamento de Pesca del Mar Menor y los criterios establecidos por la Comisión Europea sobre pesca sostenible». Desde la Consejería señalan, además, que no hay un documento oficial que establezca la protección en esta zona concreta, por lo que se puede pescar en la zona. Emplazan a su vez a la Consejería de Medio Ambiente a determinar si es ilegal la red de pesca o no.

Respuesta de Medio Ambiente

Por su parte, desde la Consejería de Medio Ambiente determinan ahora que en «todo el cerco está prohibido a la navegación a motor, así como el fondeo». Será hoy cuando un equipo de biólogos realizará una inmersión en la zona de la reserva. «En el caso de que haya daños por la redes, se pedirá la retirada de estas y se iniciará un proceso sancionador por parte de Medio Ambiente. Asimismo, si se comprueban daños, se prohibirá la pesca aplicando el principio de precaución».