Los pescadores piden seguir faenando «donde siempre»

La Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar no se muestra partidaria de restringir la zona de pesca. Su patrón mayor, Jesús Gómez, lamentaba ayer en declaraciones a esta Redacción que la consejería decidiera balizar la zona «sin estudios» que acrediten la importancia de esta reserva. «Es una zona tradicional de pesca desde hace décadas y las especies no han sufrido por las redes, no entendemos que ahora nos quiten el sustento», critica, y recuerda que en el Mar Menor «hay otras zonas con colonias de nacras de mayor tamaño que no se han protegido».

En este sentido, Gómez reconoce no estar de acuerdo con la decisión de la consejería de balizar la zona y lamenta que nadie se pusiera en contacto el año pasado con los pescadores para comunicarles la decisión. Señala que, en agosto de 2018, animó al pescador de la zona a «no quitar la red», durante la temporada permitida de pesca.

Los propios pescadores, recuerda, llevan a cabo diversas iniciativas para proteger los recursos marinos, como un registro de todos los barcos pesqueros en el Mar Menor para evitar la sobreexplotación. Además, iniciarán «todas las medidas legales y judiciales que procedan» para conseguir que puedan pescar en las zonas donde han podido faenar tradicionalmente o, en caso de restringirlas, que los pescadores cuenten con una prestación por parte de la Administración. Gómez se muestra preocupado por la estabilidad laboral de los trabajadores y se pregunta «cómo pueden dejar a estas familias de pescadores sin su sustento», algo de lo que acusa al consejero del ramo, Javier Celdrán.