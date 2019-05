Jaime Lorente, la cara murciana de Netflix

Denver, Nano y , desde el pasado mes de abril, Marcos. El actor Jaime Lorente ha encarnado a tres protagonistas de exitosas ficciones de Netflix (La Casa de Papel, Élite y, recientemente, ¿A quién te llevarías a una isla desierta?), que le han otorgado el reconocimiento internacional y le han convertido en uno de los actores de moda.Inmerso en rodajes y promociones, el joven de 27 años no se olvida de Murcia, su tierra natal, a la que vuelve siempre que puede para estar con los suyos.

Detrás de una de las caretas de Dalí que viste la banda de atracadores más famosa de la ficción española descubrimos en 2017 al murciano Jaime Lorente. Da vida a Denver en La Casa de Papel, producida por Atresmedia y comprada por el gigante Netflix, que lanzó la serie a todo el mundo, dando a conocer internacionalmente al reparto. Desde entonces, el actor no ha dejado de participar en proyectos, se ha convertido en uno de los rostros destacados de la plataforma en España y más de cinco millones de usuarios de distintos países siguen sus pasos a través de Instagram. En abril de este año se ha estrenado la película con la que repite por tercera vez de la mano de Netflix, ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, una adaptación de la obra de teatro escrita por Jota Linares y Paco Anaya. El nombre de Jaime Lorente aparece entre el elenco principal junto a María Pedraza, Andrea Ros y Pol Monen, esta vez interpretando a Marcos.

Digerir el éxito de los últimos dos años ha sido «un trabajo de gestión importante». «Mi vida ha dado un giro de 180 grados, todo ha cambiado y poco a poco me acostumbro a esta situación», cuenta el joven murciano a LA OPINIÓN. En esta transformación también ha influido el que fue su segundo papel en la plataforma de 'streaming' por excelencia: Nano, uno de los protagonistas de la serie juvenil Élite, que arrasa desde su comienzo en octubre del pasado 2018.

Así, a sus 27 años el joven actor ya lleva sus espaldas tres personajes protagonistas de ficciones que se pueden disfrutar desde 190 países, aunque no es su única experiencia en grandes producciones, también ha aparecido en cintas como Todos lo saben o La sombra de la ley. Es el chico del momento, pero no olvida sus orígenes en Murcia, ciudad que abandonó en 2014 para probar suerte en Madrid y donde Jaime vuelve siempre que tiene un hueco para estar con los suyos: «Tengo a toda mi familia allí, a mis amigos, es mi ciudad y cada vez que puedo vengo».

Cursó el bachillerato de Artes Escénicas en el IES Floridablanca y continuó su formación en la Escuela de Arte Dramático de Murcia (ESAD), sobre la que guarda «muy buenos recuerdos». «Fue una etapa muy bonita, recuerdo a Francisco García Vicente, a César Oliva... Por la gente que sale formada de allí, creo que es una de las mejores escuelas de interpretación que hay en España, sin duda». La ESAD le acercó al teatro, que marcó el inicio de su carrera. Su trabajo en televisión le dio la fama pero Jaime Lorente lleva mucho tiempo sobre los escenarios. Protagonizó diversas obras, como Equus, El secreto a voces o Esto no es la casa de Bernarda Alba, por las que recibió excelentes críticas y diversos premios.

Pero no solo actúa, también practica danza contemporánea y escribe. En marzo publicó su primer libro, el poemario A propósito de tu boca. Jaime demuestra con ello que disfruta y trabaja del arte en sus diferentes dimensiones. «Me gusta mucho, disfruto leyendo poesía, escribiéndola... Me siento cómodo con todo lo que esté relacionado con el arte, es un contexto desde el que me puedo expresar libremente». Enamorado de la cultura, echa en falta que se aprecie más. «En pocos sitios se valora, hasta que uno no consigue cierto reconocimiento no se tiene en cuenta su labor. Creo que nos queda un trabajo importante de entendimiento, de saber que el arte y la cultura son elementos muy importantes de la sociedad», reivindica. Su amor sin reservas por esta disciplina no le deja elegir entre teatro, cine o literatura: «Lo que esté mejor escrito, siempre». Esta pasión le viene desde casa. Su madre «es muy artista, le gusta mucho también escribir y las artes escénicas». De su padre, en cambio, hereda un carácter incansable. «Es al que más admiro porque es el tipo de persona que me gustaría llegar a ser: muy honesta, con sus principios, con las cosas muy claras, muy trabajador... Lo ha dado todo por su familia», explica.

Mirando al futuro, al actor le agrada la idea de dar el salto a Hollywood, o por lo menos trabajar al otro lado del charco. «Me encantaría rodar en Estados Unidos» apunta. Sobre el papel al que no podría decir que no, dice no saberlo: «Creo que está por llegar». Lo que sí tiene claro es el nombre del director para el que le gustaría trabajar: Rodrigo Sorogoyen, ganador del Goya 2019 a mejor dirección y mejor guión por el filme El Reino.

Nadie duda de que a este murciano aún le queda mucho por ofrecer. Actualmente está finalizando los rodajes de la tercera temporada de La Casa de Papel y la segunda parte de Élite. Tiene «algún proyecto más» pero no lo puede desvelar, «por ahora». Desde su experiencia, para los jóvenes que este año se matriculen en la ESAD tiene un mensaje: «Que intenten hacer muchas cosas por su cuenta hasta que los demás quieran que trabajen con ellos. No hay que dejar la formación nunca. Es una guerra muy complicada pero el amor por la profesión debe estar por encima de todo.» Y de eso Jaime Lorente tiene mucho.



"El día a día me inspira para escribir poemas, y no dejo de hacerlo"

La versión más íntima de Jaime Lorente se puede conocer gracias a su primera publicación literaria, un poemario llamado A propósito de tu boca, que lleva escribiendo «desde que iba al colegio» y ha visto la luz en marzo de este año. «Escribo desde pequeño y a día de hoy sigo haciéndolo», explica el joven murciano, que encuentra la inspiración «en el día a día, es como un diario». El poeta ha verbalizado sus sentimientos en un «texto personal y sensible sobre su visión del amor y de su forma de experimentarlo y vivirlo». El libro le aleja de los 'chicos malos' a los que interpreta para Netflix. Sus poemas son mucho más Jaime que cualquier personaje.