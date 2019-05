Los murcianos tendrían problemas para comprar más de 500 fármacos

Entre los desabastecimientos oficiales, uno de los que más repercusión mediática ha tenido, y que se sitúa entre los primeros puestos de la lista, es el Dalsy, que comenzó en noviembre de 2018, y está previsto que esté nuevamente en las farmacias, según la información de la AEMPS, a partir de junio de este año. "Este medicamento tiene sustitución por otro exactamente igual", avisan desde el Colegio de Farmacéuticos.

El número de medicamentos con problemas de suministro ha alcanzado ya las 547 presentaciones. Esta cifra supone un incremento de casi el 23% respecto a la de mediados de enero. El desabastecimiento de fármacos comenzó a pisar el acelerador en el segundo semestre del pasado año y no parece que en este 2019 vaya a frenarse. Las causas son múltiples, incluida la subsanación de errores en prospectos o la retirada de fármacos. El año 2018 finalizó con un total de 1.332 notificaciones de problemas de suministro, lo que supuso un incremento del 44% respecto al ejercicio anterior. El Centro de Información del Suministro de Medicamentos (CISMED) consideró el año pasado que había 228 medicamentos con problemas de suministro, entre los que la mitad eran fármacos bajo subasta, una cifra que se mantiene hasta el día de hoy, según confirman desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia, y solo el 31% ha tenido la consideración de «desabastecimientos oficiales por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios».



¿Cuándo hay un problema de suministro? La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios señala que se da esa circunstancia cuando «las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo nacional o local».

¿Sólo afecta a España? El Ministerio de Sanidad apunta que «en Reino Unido, en los últimos cinco años, ha habido un incremento en las notificaciones del 130%, y en Francia en 2017 se incrementaron en un 30 % respecto al año anterior» en el caso de los fármacos críticos.

¿Qué opinan los médicos del desabastecimiento de fármacos? El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, reconoce la existencia de una «tendencia clara» por la que algunos laboratorios farmacéuticos dejan de producir un medicamento en concreto porque ya no es viable económicamente, una vez pierden la patente sobre el fármaco. Para evitarlo, y según declaraciones recogidas por Europa Press, propone un «precio justo para un acceso justo», al «menor coste».

¿Qué dice Farmaindustria, la industria farmacéutica? En un documento facilitado a este diario señala que «la falta de disponibilidad de algunos medicamentos no supone riesgo para la salud porque en la inmensa mayoría de los casos existen medicamentos iguales o presentaciones de fármacos alternativos para la misma indicación». No obstante, reconoce que «en los casos excepcionales en los que no existiera alternativa comercializada», se puede echar mano del Servicio de Medicamentos Extranjeros, «para que los pacientes puedan acceder al medicamento que necesitan». Farmaindustria señala tres tipos de factores causantes del desabastecimiento. Primero, los técnicos y logísticos, es decir, cuando hay un problema en la fabricación porque no llega una materia prima o hay fallos en la cadena de producción. Segundo, los reglamentarios, como cambios en las condiciones de autorizaciones pendientes de otorgar. Tercero, los aspectos económicos. La industria farmacéutica reconoce «el diferencial de precios en distintos países europeos, a veces, provoca que comercializadores ajenos a las farmacéuticas titulares del fármaco lo adquieran en un país de precio bajo para venderlo en un país de precio superior y obtener un beneficio. Es una práctica legal, pero la realidad es que puede generar desabastecimientos».

¿Qué responde el Gobierno? El Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos prevé revisar la política de sanciones contra farmacéuticas según la gravedad del problema del suministro de fármacos.