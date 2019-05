Celia Ferrero: "La morosidad de la Administración es un arma de destrucción empresarial"

Ha asumido las riendas de una organización que cuenta con unos 2.300 afiliados en la Región y reclama al nuevo Gobierno medidas para evitar que las instituciones públicas y las empresas privadas asfixien a los autónomos al no pagar a tiempo.

Celia Ferrero, presidenta en funciones de ATA en Murcia y vicepresidenta nacional de la organización de autónomos integrada en la Croem, acusa a la Comunidad y a algunos ayuntamientos de la Región de incumplir la ley de morosidad.

¿Las instituciones siguen retrasándose en los pagos?

Las empresas son muchas veces esclavas del sector público. La media de la Administración estatal y autonómica está en 39 días, pero tenemos un gran problema con los ayuntamientos, que alcanzan una media de 60 días. Lo que ocurre es que hay algunos que están muy por debajo y otros que llegan a tres y cuatro meses, que siguen en quiebra y arrastran a todos los que trabajan para ellos. La morosidad de la Administración es un arma de destrucción del tejido empresarial. El gran rescate de este país fue el Plan de Pago a Proveedores, que permitió sacar del cajón hasta facturas de la Expo del 92 que estaban en pesetas. En Murcia, la Comunidad ahora ha subido a 49 días, 19 por encima de lo que establece la ley. El Ayuntamiento de Murcia está en 31, pero Cartagena y Lorca están en 52 o 53.

¿Qué ocurre con las grandes compañías?

En esta legislatura tiene que ser una de las prioridades evitar que las grandes empresas sigan financiándose a costa de sus proveedores. La Ley establece 30 días para la Administración y 60 para las empresas, pero las compañías con más de 1.000 trabajadores llegan a 111 días. El Estado tiene que intervenir para evitarlo y creemos que esa tiene que ser una de las prioridades, porque una ley de morosidad no se cumple si no hay sanciones. Es como establecer el límite de velocidad en 120 kilómetros por hora, pero si voy a más de 120 nadie me multa. Grandes proyectos e ideas innovadoras de gente que monta un negocio viable mueren por culpa de la morosidad privada o pública.

Pero los propios autónomos firman acuerdos con sus clientes para aplazar los pagos.

Eso hay que atajarlo. Tiene que haber tolerancia cero con la morosidad. En un momento se dijo que era cultural en España, pero en este momento responde más a una cuestión de malos gestores en la Administración pública. Y en el caso de la empresas privadas se ha convertido en una técnica financiera. Financiarse del eslabón más débil del tejido empresarial y luego llenarse la boca hablando de responsabilidad social no parece muy ético. Estas prácticas deberían ser perseguidas y sancionadas. Tendría que haber un buzón de denuncia anónima, como en el empleo sumergido.

Otra reivindicación es no pagar el IVA de facturas no cobradas.

El problema no es solo que no te paguen la factura a tiempo, el problema es que el autónomo tiene que adelantar el IVA. Cuando se puso en marcha la iniciativa para que nadie tenga que pagar el IVA sobre una factura no cobrada hubo mucha presión por parte de las grandes empresas para que no se acogieran los autónomos y los proveedores al IVA de caja. El problema es que el proveedor tendría que denunciar al cliente y no puede ser que sea su responsabilidad, porque está poniendo en riesgo su viabilidad. Por eso tiene que intervenir el Estado.

Da la sensación de que con la recuperación se están abriendo negocios que apenas duran.

En Murcia hay 99.925 autónomos y 59.464 de ellos son personas físicas. En este momento hay 31.824 que llevan cinco años o más, mientras que 14.000 llevan de uno a tres años. El problema de la mortalidad está en el primer año, a partir de entonces hay mayores posibilidades de supervivencia. Pero hay una crisis brutal con el comercio que se ha venido a sumar a la revolución tecnológica, con la competencia de firmas como Amazon. El problema es que no ha habido un acompañamiento en la transición de la economía analógica a la digital.