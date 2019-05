López Miras: "Pedimos ayuda a los murcianos para defender la Región"

El presidente de la Región de Murcia y candidato a la presidencia por el Partido Popular, Fernando López Miras, ha presentado esta mañana a su equipo de gobierno para las próximas elecciones autonómicas, las cuales se celebrarán el próximo 26 de mayo. El líder popular ha escogido las instalaciones del Aeropuerto de Corvera para dar el pistoletazo de salida a su campaña electoral en la Región, y además, hoy día 1 de mayo, aprovechando la festividad nacional por el Día del Trabajador, para afirmar que presentará "a un equipo que dará lo mejor de sí durante los próximos cuatro años".

López Miras ha reafirmado en su comparecencia que "cuando el PSOE gobierna en Madrid, a la Región le va mal". Por ello, el presidente ha pedido "ayuda al millón y medio de murcianos para defender la Región", ya que si el PP consigue ganar las elecciones en la Comunidad, "mi equipo estará a su lado". El candidato también ha querido remarcar que "seguiremos apostando por crear empleo, por las infraestructuras, y por supuesto, por el agua que necesitamos a través del trasvase Tajo-Segura".

Por otra parte, respecto al equipo de gobierno que hoy ha presentado en Corvera, ha destacado que "se trata de gente joven y también con experiencia, tanto en la gestión pública como en la privada, y formamos el mejor proyecto de todos los que se presentan".

Una vez ante los medios, preguntado por si el resultado de las elecciones generales afectará a su candidatura en el gobierno autonómico, López Miras recalcó no tener dudas de que "vamos a ganar las elecciones". Respecto a posibles pactos, se desmarcó diciendo que "yo siempre me he considerado un político moderado, de centro, ni de derechas ni de izquierdas, pero lo que me interesa y a lo que quiero dedicar mi vida es a defender a la Región".

CANDIDATURA COMPLETA PARTIDO POPULAR A LA ASAMBLEA REGIONAL

1.- Fernando López Miras

2. María Cristina Sánchez López

3.- Sonia Ruiz Escribano

4.- Miguel Ángel Miralles González-Conde

5.- Joaquín Segado Martínez

6.- Javier Celdrán Lorente

7.- María del Carmen Pelegrín García

8.- Ramón Sánchez-Parra Servet

9.- Antonio Luengo Zapata

10.- María Dolores Valcárcel Jiménez

11.- Antonio Calderón Rodríguez

12.- María del Carmen Ruiz Jódar

13.- Mirian Guardiola Salmerón

14.- Jesús Cano Molina

15.- Clara Valverde Soto

16.- Víctor Martínez-Carrasco Guzmán

17.- Isabel María Sánchez Ruiz

18.- Francisco José Espejo García

19.- Juan Antonio Mata Tamboleo

20.- María Inmaculada Lardín Verdú

21.- Alfredo Javier Ruiz Azorín

22.- José Gómez Ortega

23.- Mónica Meroño Fernández

24.- Juan Jiménez Torres

25.- Felicidad Fernández Ortega

26.- Francisco José García Hernández

27.- Diego José Águila Pérez

28.- Inmaculada Fernández Bermúdez

29.- Magdalena Ortiz Cantó

30.- Ana Belén Gracia Pastor

31.- Pedro Olivares Martínez

32.- Bartolomé Rabal Jiménez

33.- María del Carmen Ballester Andújar

34.- María Teresa Olmos Fuentes

35.- Mónica Honrubia Miñano

36.- Ana Belén Pérez Puerta

37.- Francisco Javier Alcalá Jara

38.- Yolanda Orenes Casanova

39.- Félix Lozano Bernal

40.- María Asunción Escavi Peña

41.- Rosa Rodríguez Martínez

42.- Antonio Soler Motellón

43.- Naira Isabel Sánchez Zamora

44.- Pablo Robles Fernández

45.- Antonio Hernández Megías

SUPLENTE 1

Juana María Almagro Hernández

SUPLENTE 2

Ramona Jiménez Santiago

SUPLENTE 3

Francisco López López