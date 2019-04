Acusa a su esposa de revelar datos médicos en un proceso de divorcio

Un Juzgado de Instrucción de Murcia deberá investigar si una mujer incurrió en un delito de revelación de secretos al incorporar a un proceso de divorcio un documento médico extendido a su esposo en otro país de Europa, según se recoge en un auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia.

La resolución, que estima en parte el recurso presentado por este último, descarta, como hizo el juzgado, que la presentación por la esposa de otros informes al contestar a la demanda de divorcio instado por aquel puedan ser constitutivos del delito, ya que la denunciada era conocedora de los mismos por haber acompañado al denunciante a las consultas médicas.

No ocurre lo mismo respecto al parte médico extendido fuera de España, al no existir indicio alguno de que la mujer podía conocer su contenido por la relación habitual de convivencia como esposos.

El juzgado de Instrucción, en un auto que ahora se ve modificado en parte, acordó el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que no existían indicios de la comisión de algún ilícito penal por la denunciada.

El fiscal se opuso a la estimación del recurso a través de un dictamen que el juzgado incorporó como fundamento de derecho al auto que rechazó el previo recurso de reforma presentado por el denunciante.

Para la sala, no es descartable que el documento en cuestión pudiera formar parte de una estrategia o línea de defensa en la que el estado mental que pudiera presentar el esposo "resultaría relevante para la mujer en el proceso contencioso abierto".

Comenta la Audiencia que "es evidente que el matrimonio entraña una relación de confianza que hace permeable el ámbito de intimidad de una persona que, respecto de terceros, debe permanecer inalcanzable, pero que con relación al cónyuge se hace accesible".

Y añade de inmediato que "salvo para aquellos extremos o esferas o respecto a aquellas relaciones personales que el cónyuge excluya del conocimiento de su pareja".

Por tanto, para la sala no se incurriría en el delito de revelación de secretos con la utilización de la documentación médica que debido a la convivencia era conocida por la esposa, pero no ocurre lo mismo con respecto al certificado médico expedido fuera de España, al no existir indicio alguno de que el marido hubiera consentido que su pareja conociera su contenido.