Guirao llama al voto "sensato" contra la derecha en Murcia

El candidato al Congreso de los Diputados por Almería y ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, ha pedido este domingo en Murcia que "la izquierda, el centro y las personas sensatas se movilicen y vayan a votar el día 28 de abril para evitar que las tres derechas sumen".

"Hay un riesgo real de que la derecha sume", ha asegurado el ministro de Cultura al ser preguntado por las encuestas conocidas esta mañana, que en el caso de El Mundo afirma que PSOE y UP sumarían los mismos escaños que PP, Cs y Vox, y en el de El País que Pedro Sánchez mejora pero necesita a los nacionalistas para gobernar.

Tras visitar el Museo Salzillo en Murcia, que ha calificado de "maravilloso" al albergar la obra de uno de los imagineros más importante que ha tenido España, ha dicho que "sería una regresión y una catástrofe para todos los avances sociales que se han hecho en los últimos 40 años de democracia" el avance de la derecha.

Preguntado por la necesidad de que el PSOE pacte con los nacionalistas para gobernar, según recoge la encuesta de El País, ha indicado que "los pactos siempre son tras las elecciones porque la gran encuesta es el día de la votación" y "las encuestas solo marcan tendencias y, a veces, ni eso".

Con respecto a los debates electorales que tendrán lugar la próxima semana, Guirao ha señalado que "no determinan tanto como la expectación que se crea alrededor", salvo "si alguien lo pierde estrepitosamente, si hay algo raro, pero si los que debaten se comportan como suelen y en la línea de campaña no cambian gran cosa".

También se ha referido al conflicto creado a partir del medio y el día en que debía producirse el debate electoral y ha explicado que "el PSOE ha hecho lo correcto porque quería que estuviera todo el mundo en el debate, incluido VOX, y eso TVE no lo garantizaba, lo garantizaba una privada y se aceptó".

No obstante, "cuando la junta electoral dijo que no, se volvió a TVE porque era la que garantizaba la señal gratuitamente al resto de televisiones y lo daba por el canal internacional", ha dicho el ministro, quien ha apuntado que "luego ha habido una serie de debates sobre la fecha, el día, que si no se qué, pero eso es más un problema interno de TVE que del PSOE".

Preguntado por la victoria de Vox y el retroceso del PSOE en Andalucía, comunidad por la que se presenta a las elecciones generales, Guirao ha afirmado que "lo que pasó es que muchos votantes socialistas se quedaron en casa", mientras que los votos que obtuvieron eran del PP, con lo que "Vox es una escisión del PP, un sector del PP que no se siente representado".

"Ahora vamos a ver si esa escisión del PP se mantiene o se suaviza, o bien si los votantes del PSOE van a votar", ha dicho, tras lo que ha animado a todo el mundo a visitar el Museo Salzillo porque Francisco Salzillo, dentro del conjunto de escultores de España, "ocupa un lugar excepcional".