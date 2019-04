El gerente del SMS suspende el macroconcurso para el transporte sanitario

El gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López, ha suspendido el concurso de transporte sanitario que había en marcha ante la advertencia por parte de la Intervención de «defectos en la redacción del pliego de cláusulas que regula la licitación» y de posibles «incongruencias». Este contrato tienen un importe de 304 millones y la empresa que se quede con él deberá prestar el servicio de transporte sanitario en la Región durante los próximos ocho años.

Según una comunicación interna, «a la vista de la documentación obrante en la plataforma de contratación del Servicio Murciano de la Salud referente a la valoración de los criterios automáticos», la Intervención expone diversas consideraciones que motivan la suspensión de la licitación del macroconcurso. «Se observa que en la columna denominada 'Puntuación criterios automáticos' no se incluye el necesario desglose de la baremación correspondiente a los diferentes elementos que constituyen tal puntuación conforme a lo previsto en el pliego, de manera que no permite conocer cuál es el resultado obtenido por cada licitador en cada uno de los distintos sub- apartados de la oferta sometida a criterios automáticos», explica la resolución firmada por Asensio López.

Indica que se ha realizado un examen más detallado de la fórmula con la que se reparte el criterio de precio y que, una vez examinada la misma, se observa que para poder asignar la totalidad de los puntos en este criterio, es necesario que el licitador con el precio más bajo admitido, concurra con «una oferta de importe cero euros, lo que resulta evidente que es de contenido imposible, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad económica del contrato, como de la admisibilidad de dicha oferta que sería temeraria». En consecuencia, se entiende que los defectos puestos de manifiesto en la redacción del pliego de cláusulas que regula la licitación, posiblemente revisten la consideración de infracción no subsanable de las normas reguladoras de la preparación del contrato.

Por todo ello, el gerente del SMS ha solicitado un informe a la Junta Regional de Contratación Administrativa para que analice todos los aspectos relacionados en el voto particular del vocal de la mesa de contratación interventor delegado y decide suspender el procedimiento de licitación.

El pasado 3 de abril el SMS hizo publicas las puntuaciones de las empresas que se habían presentado al concurso, quedando en primer lugar como la mejor puntuada la UTE formada por la empresa gallega de transporte sanitario Ambulancias Do Atlántico junto a Ambulancias Sánchez y Ambulancias Mar Menor. Este resultado ha hecho que varias empresas que prestan actualmente este servicio anuncien la impugnación del proceso.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, expresó ayer su satisfacción por la decisión del SMS de suspender la licitación, ya que considera que «la adjudicación iba en detrimento de la empresa Ambulancias de Lorca, que lleva casi 30 años prestando el servicio». Desde Caravaca el primer edil, José Moreno, también se alegró de este paso y dijo que «debido a la presión política y social el PP se ve obligado a retirar la adjudicación que perjudicaba a empresas locales».