Suspenden el macroconcurso de transporte terrestre del SMS

Ante la advertencia por parte de la Intervención Delegada de "defectos en la redacción del pliego de cláusulas que regula la licitación", el gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López, ha suspendido el concurso de transporte sanitario. Este concurso tenía una validez de 8 años y un importe de 304 millones.

Según una comunicación interna, "a la vista de la documentación obrante en la plataforma de contratación del Servicio Murciano de la Salud referente a la valoración de los criterios automáticos", Asensio ha expuesto diversas consideraciones que motivan la suspensión de la licitación del macroconcurso: "Se observa que en la columna denominada 'Puntuación criterios automáticos' que no se incluye el necesario desglose de la baremación correspondiente a los diferentes elementos que constituyen tal puntuación conforme a lo previsto en el pliego, de manera que no permite conocer cuál sea el resultado obtenido por cada licitador en cada uno de los distintos sub- apartados de la oferta sometida a criterios automáticos".

Ha explicado que se ha realizado un examen más detallado de la fórmula con la que se reparte el criterio precio y que, una vez examinada la misma, se observa que para poder asignar la totalidad de los puntos en este criterio, es necesario que el licitador con el precio más bajo admitido, concurra con "una oferta de importe cero euros, lo que resulta evidente que es de contenido imposible, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad económica del contrato, como de la admisibilidad de dicha oferta que -resulta claro- sería temeraria".

"En consecuencia, se entiende que los defectos puestos de manifiesto en la redacción del pliego de cláusulas que regula la licitación, posiblemente revisten la consideración de infracción no subsanable de las normas reguladoras de la preparación del contrato. Lo que se hace constar a los efectos de fundamentar el voto particular negativo de este vocal en la indicada mesa de contratación", ha explicado.

Por todo ello, "se hace necesario que la Junta Regional de Contratación Administrativa informe sobre las cuestiones planteadas en el voto particular emitido y de las valoraciones realizadas por el resto de los miembros de la mesa de contratación considerando los posibles perjuicios que pudiera suponer para los interesados la continuación del procedimiento antes de la emisión de dicho informe", ha afirmado en el comunicado interno.

Así, Asensio ha solicitado un informe a la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Región de Murcia, para que de manera preferente analice todos los aspectos relacionados en el voto particular del vocal de la mesa de contratación interventor delegado a la luz de todo el expediente administrativo de contratación tramitado al efecto.

También ha pedido suspender el procedimiento de licitación del contrato de la prestación del servicio de transporte sanitario y notificar la resolución a todos los licitadores.