454 opositores de Primaria se quedan por el camino en el 'cribado' de la Consejería

Los afectados puedan presentar sus alegaciones desde hoy hasta el 3 de mayo

Un total de 454 aspirantes a una de las plazas en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de este año han quedado excluidos provisionalmente de la convocatoria, tal y como se recoge en la resolución publicada ayer por la Consejería de Educación. En este dictamen se prueban las listas provisionales de admitidos y excluidos a las oposiciones, una vez finalizada la depuración de las más de 11.400 solicitudes presentadas en el plazo que finalizó el pasado 12 de marzo.

Las causas más comunes de exclusión han sido no haber acreditado el título académico necesario para el ingreso en el Cuerpo de Maestros; no haber abonado en plazo las tasas correspondientes; o no haber acreditado las circunstancias que pudieran dar derecho a una reducción de esta tasa, como la situación de desempleo, grado de discapacidad, familia numerosa u otras, explican fuentes de la Consejería.

En estas listas publicadas se han admitido de manera provisional a un total de 10.999 opositores, de los que 210 concurren por el turno de discapacidad. Por especialidades, están admitidos provisionalmente 3.738 opositores en la especialidad de Educación Infantil; 2.174 en Educación Primaria; 1.535 en Inglés; 1.245 en Pedagogía Terapéutica; 1.109 en Educación Física; 711 en Audición y Lenguaje; 312 en Música y 175 en Francés.

Además, están admitidos 36 funcionarios de carrera del cuerpo de maestros que se presentan al procedimiento de adquisición de nuevas especialidades.

Los afectados podrán presentar alegaciones contra la decisión de la Consejería desde hoy y hasta el 3 de mayo, y «subsanar, en su caso, aquellos aspectos que han llevado a su exclusión provisional del procedimiento», comenta la consejera Adela Martínez-Cachá.

Las legaciones se realizarán en sede electrónica y en el formulario específico habilitado para ello, y deberán firmarse electrónicamente de la misma forma que se hizo en la solicitud primera.

Una vez estudiadas las alegaciones, se publicarán los listados definitivos de admitidos y se procederá a nombrar a los miembros de los tribunales y al reparto por sedes.