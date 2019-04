Teodoro García: "Si Sánchez viene a Murcia a boicotear alguna procesión, me va a tener enfrente"

El secretario general del Partido Popular y candidato al Congreso por Murcia, Teodoro García Egea, pide a Pedro Sánchez que "respete las tradiciones de la Región de Murcia" y no haga como sus compañeros de Valladolid, "que han escracheado y boicoteado la procesión del Domingo de Ramos".



"Si viene aquí a boicotear alguna procesión, me va a tener enfrente, no lo voy a permitir", ha manifestado Teodoro García, en un acto celebrado en Bullas, ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Presidencia vuelva este fin de semana a la Región de Murcia, dentro de la campaña electoral.



García Egea ha invitado a Pedro Sánchez a que acuda a ver la procesión del Domingo de Resurrección de Murcia "o a cualquier otra ciudad", pero, "por favor, escraches, no".