Las murcianas son las madres más jóvenes de España

La economía, la situación laboral y la conciliación son las principales trabas.

La Región de Murcia sigue liderando las tasas de natalidad en España. Así lo reflejan los datos de la última encuesta de fecundidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) dados a conocer esta semana y en la que destaca que la Comunidad de Murcia registra el mayor número medio de hijos por mujer en todos los grupos de edad, alcanzando un máximo de 1,78 hijos entre las mayores de 40 años. En esta franja de edad la media española está en 1,55 hijos, siendo Asturias la que tiene la tasa más baja de hijos por mujer, con un 1,16. Además, la Región registra los menores porcentajes de mujeres sin hijos de España en la franja de hasta 34 años.

El INE llama la atención sobre la realidad de que casi ocho de cada diez mujeres de 25 a 29 años (el 79,2 por ciento) aún no ha tenido hijos. Este porcentaje se eleva al 88,1 por ciento para todas las mujeres de entre 18 y 30 años. Además, más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52,0 por ciento) no ha tenido aún hijos. El porcentaje de mujeres que aún no ha sido madre se reduce al 27,8 por ciento en las que tienen de 35 a 39 años y al 19,0 por ciento en las de 40 años y más.

Uno de los aspectos que también analiza la encuesta es cuánto se retrasa la maternidad respecto a la edad considerada como ideal. En este caso, el 42 por ciento de las mujeres residentes en España de edades comprendidas entre 18 y 55 años ha tenido su primer hijo más tarde de lo que consideraban lo ideal. De media, el retraso asciende a 5,2 años.

Por edades, los mayores porcentajes de mujeres que han retrasado su maternidad respecto a la edad que consideraban ideal se dan entre las mujeres de 40 a 44 años (51,7 por ciento) y de 35 a 39 años (46,9 por ciento).

Por su parte, las mujeres que más han retrasado su maternidad son las mayores de 44 años, que se han distanciado, de media, 5,6 años respecto de su ideal.

En cuanto a los grupos de edad de mayor fecundidad en España, el 83,4 por ciento de las mujeres con hijos de 30 a 34 años y el 67,2 por ciento de las de 35 a 39 años retrasaron el nacimiento de su primer hijo entre dos y cinco años respecto de lo que consideraban ideal. Respecto a los motivos que alegan para el retraso de su maternidad, la suma de las razones laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas superan el 30 por ciento en las mujeres de todas las edades y llegan a sobrepasar el 36 por ciento para las de 35 a 39 años y para las de 45 años y más.

La encuesta del INE también refleja que el 62,1 por ciento de las mujeres sin hijos de entre 30 y 34 años y el 57,5 por ciento de entre 35 y 39 años tiene intención de tenerlos en los tres próximos años. Por su parte, el 41,8 por ciento de las mujeres de 34 o menos años con hijos piensa volver a ser madre en los tres próximos años.



Fecundidad y nivel educativo

Una de las realidades que constata el Instituto Nacional de Estadística es que conforme aumenta el nivel educativo se retrasa la edad a la maternidad. Así, las mujeres con nivel de estudios superiores que actualmente tienen entre 45 y 49 años han tenido en promedio 1,50 hijos. Las que completaron estudios de segunda etapa de Secundaria tuvieron 1,58 hijos y las que alcanzaron la primera etapa de Secundaria o inferior tuvieron, de media, 1,63 hijos.

Si se tiene en cuenta la situación laboral actual de las mujeres de 18 a 55 años residentes en España, se concluye que las que están trabajando tienen menos hijos de media para todas las edades. Entre ellas, la mayor fecundidad se da en las ocupadas con 40 o más años, con una media de 1,5 hijos. Mientras que las mujeres en situación de inactividad son las que más hijos tienen de media, llegando a alcanzar los 1,8 hijos en el grupo de edad de 40 a 44 años.

En general, y a cualquier edad, lo que más valoran las mujeres de un puesto de trabajo es que tenga unas buenas condiciones económicas. Sin embargo, las medidas de conciliación familiar y el horario pasan de ser aspectos poco valorados por las mujeres sin hijos, a ser los más importantes para las mujeres que sí los tienen. Esto sucede a todas las edades, superando el 38 por ciento para las menores de 40 años. Por otro lado, que el trabajo sea interesante y les satisfaga personal y profesionalmente pasa de ser la segunda cuestión más importante para las mujeres sin hijos menores de 30 años, a ser la sexta para las mujeres con hijos de la misma edad.