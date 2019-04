Tráfico podrá rastrear el teléfono de los implicados en accidentes

La finalidad es ver si alguna comunicación inmediatamente anterior a los hechos pudo tener efectos en el percance

Tráfico podrá revisar las llamadas de móvil de los conductores implicados en accidentes, siempre con una autorización judicial. El fiscal del Tribunal Supremo y coordinador de Seguridad Vial en España, Bartolomé Vargas, ha mandado un oficio con este planteamiento a los responsables de gestionar el tráfico (Guardia Civil, policías autonómicas y locales). La idea es ver si alguna comunicación inmediatamente anterior al percance al volante pudo tener algo que ver con éste. En la Región, la Benemérita ya ha recibido la instrucción, confirmó ayer el comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, José Ángel Jurado.

No es un secreto que, lamentablemente, el uso del móvil, tanto en llamadas como en aplicaciones de mensajería instantánea, está detrás de cada vez más accidentes en las carreteras, tanto de la Región como de España. De hecho, esta mala práctica se ha convertido en uno de los principales factores causantes de atropellos, alcances o salidas de vía.

Al revisar los móviles, se pretende averiguar, según el fiscal Vargas, si el conductor involucrado en un accidente estaba hablando justo en ese momento por teléfono. No se trata de que los agentes comprueben el historial de llamadas en el mismo momento del siniestro, dado que eso sería ilegal, sino que en el atestado que levanten pidan ya al juez (si sospechan que el conductor iba distraído con el móvil), que solicite a las respectivas compañías operadoras un informe en el que se detalle la hora y duración de las llamadas, medida para la que contarán con el respaldo de la Fiscalía. En todo caso, este informe no sería determinante para eventuales sanciones, dado que el conductor podría ir hablando con el sistema manos libres y eso es enteramente legal.

No obstante, revisar las llamadas de alguien «es una medida que afecta a derechos fundamentales y no se puede aplicar así como así», explican fuentes judiciales. Lo que propone el fiscal Vargas es algo que no se había hecho nunca en España. Y aún no se sabe cuándo se empezará a hacer.

Desde la asociación Independientes de la Guardia Civil señalaron ayer que «esta medida tendrá que ser proporcional en atención a la trascendencia social y ámbito tecnológico de producción del delito investigado, intensidad de los indicios existentes y relevancia del resultado perseguido, por lo que entendemos que, antes de solicitar la misma, habrá que tener indicios de que la causa del accidente puede venir provocada por una distracción y tratar de descartar que el conductor del vehículo venía utilizando su dispositivo con un manos libres».