Violante Tomás: "Cs no es de fiar: es naranja por fuera y rojo por dentro"

"Soy feminista, por eso estuve en la manifestación del 8 de marzo; el feminismo no es de izquierdas ni de derechas"

Violante Tomás afronta con «mucha ilusión» el salto a la política nacional. La consejera de Familia está convencida de que hará «un buen papel» porque toda su vida ha luchado «por los más vulnerables», afirma esta psicóloga de profesión que trató con personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral desde el año 1988 hasta que se embarcó en política, en 2011. Ahora se enfrenta a un nuevo desafío que le llevará –espera– a trabajar por «hacer más Región» en una Cámara Alta que, como ella reconoce, parece «secundaria», pero «se ha visto que es un órgano muy útil» con funciones como la aplicación del artículo 155.



Pero además de tomar una decisión excepcional como el 155, ¿qué puede hacer el Senado por los ciudadanos?

El Senado puede impulsar muchas leyes y el control al Gobierno, que es muy importante, sea del signo que sea. Tenemos que preguntarle y controlarle. Los senadores, al final, representan a su región. Y yo defenderé y lucharé por mi Región, por ese millón y medio de murcianos que depositen su confianza en mí. ¿Qué vamos a hacer los tres senadores del PP? Apoyar para que esta Región sea más. Si los españoles eligen a Pablo Casado y es presidente, seguramente Teodoro García será vicepresidente, porque es su mano derecha y la persona de su confianza. Imagínese un vicepresidente murciano. Murciano por los cuatro costados: que sabe los problemas que tenemos con el agua, las infraestructuras y la infrafinanciación que recibimos desde 2009. Tendríamos mucha voz en Madrid. Es fundamental que los murcianos sepan que no se pueden hacer experimentos. En estas elecciones no valen los experimentos.

¿A qué se refiere?

No vale decir: «Votamos al centro derecha y repartimos el voto entre el PP, Ciudadanos y Vox». No. Porque todos los votos juntos son menos escaños, porque cada uno se va a un partido. Eso son experimentos. El día 28 sólo puede haber dos presidentes: Pablo Casado o Pedro Sánchez. No hay más posibilidades. Si Pedro Sánchez es el presidente, a la Región le va a ir mal, como nos está yendo. Sólo hay que ver lo que ha pasado con el AVE, con el Trasvase y con la financiación. Sin embargo, si gobierna Pablo Casado, a esta Región le va a ir muy bien: tiene una persona a su lado que es murciano y que va a pelear por esta Región más que nadie. Si gana Pedro Sánchez, ¿quién va a tener para pelear por esta Región? Nadie. Porque va a tener a un murciano, sí, tendrá a Pedro Saura. ¿Pero qué hizo Pedro Saura? Apretó el botoncito para derogar el Trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional. Él, como murciano, se podía haber abstenido o votar en contra; no habría pasado nada, pero él traicionó a su tierra. ¿Eso queremos en Madrid? Yo no quiero eso.

¿Esperaba ser la candidata al Senado?

No, no me lo esperaba. Fue una sorpresa. Yo elegí ser del PP, no tenía por qué, porque yo entré como independiente en una lista en 2011. Ramón Luis Valcárcel, que fue quien me llamó, me dijo que no hacía falta que me afiliara, pero lo hice aquel año porque me encantó la gente del PP. Era gente honrada, comprometida y con un gran sentido de trabajar por los demás. Soy pepera, encantada de serlo. Jumillana de nacimiento, murciana de adopción y del PP por vocación. También he vivido el lado de las personas que vienen a la política a servirse, no a servir. La mayoría que conozco son servidores públicos y nos dejamos la piel. Pero luego están los garbanzos negros, que están en todos los sitios. Y en esta familia, que es muy amplia, también hemos tenido ovejas negras. Pero la gran mayoría es gente honesta. Esa es la gente que me enganchó y me enamoró.

¿Por qué cree que confiaron en usted? Sonó el nombre de Francisco Jódar, pero apostaron por usted. ¿Busca el PP un perfil anti–Vox?

Tanto mi presidente regional como mi presidente nacional son personas muy inteligentes y con mucha visión; ambos pensaron que iba a hacer un mejor papel en el Senado. A fin de cuentas, estamos donde somos más útiles. Y le dije al presidente que lo primero serán las políticas sociales: lucharé por todo, pero la política social es la reina. Lucharé por que las personas que peor lo están pasando tengan más oportunidades. Y eso, esté donde esté, lo voy a hacer. Las personas más vulnerables son mi mochila.

¿El PP se parece mucho a Vox o son distintos?

El PP es un partido de centro derecha; Vox es un partido de derechas. Nosotros somos más moderados, eso es lo que nos diferencia. En nuestros valores está la defensa de las familias, la defensa de la mujer víctima de la violencia de género y de los menores. Lo más importante para nosotros es el empleo como verdadera política social. Somos de centro de derecha. Y estamos muy orgullosos de serlo, sin complejos. No somos la «derechita cobarde» que dice Abascal: somos muy valientes, tenemos personas que han dado su vida. Cuando hemos tenido que tomar decisiones, las tomamos y no nos tiembla el pulso.

¿Se creen las encuestas? El CIS les vaticina un batacazo el 28A en España...

Las encuestas hay que tomarlas con perspectivas. Han fallado muchas veces; la última, en Andalucía. Nosotros seguiremos trabajando. Somos de fiar, no como otros. Ciudadanos no es de fiar. Ni aquí ni en Madrid. Sabemos que puede pactar con el PSOE. Ciudadanos es naranja por fuera y rojo por dentro. En la Región, si suman con el PSOE, es muy probable que ellos pacten. Por eso digo: «Experimentos no», porque tu voto puede ir a apoyar al PSOE, y eso es un desastre. Cuando gobierna el PSOE, hay miseria y paro.

¿Cuál sería su primera medida si llega al Senado?

Dependencia. Tenemos que revisar la Ley de la Dependencia y tenemos que impulsar servicios que todavía no están, como el asistente personal para las personas con una discapacidad grave. Eso hay que regularlo ya. Y hay que derivar recursos para que la lista de espera se vaya agilizando. Mi obsesión es la dependencia.

¿El PP piensa cambiar la Ley del Aborto?

El aborto ya está, el aborto existe y tiene una ley que protege a las mujeres que deciden abortar. El PP está a favor de la vida. Lo que queremos nosotros es apoyar a las mujeres para que no aborten, porque el aborto es un trauma para cualquier mujer, aunque lo decida voluntariamente. Nosotros queremos que la mujer que quiere seguir adelante con su embarazo no tenga que abortar. Nosotros no podemos hacer nada si una mujer quiere abortar; pero la mujer indecisa o que no quiere, no tiene que abortar. Eso es lo que queremos. Por eso haremos una ley de protección a la maternidad, para ayudarle.

También quería preguntarle por el 8M.

Estuve en la manifestación porque soy feminista. El feminismo no es de izquierdas ni de derechas; las mujeres somos feministas porque queremos la igualdad. Eso es el feminismo: creer y potenciar la igualdad entre hombres y mujeres. Otra cosa es ser hembrista, que es lo que yo no soy.