La aplaudida respuesta de la candidata de Podemos al de Vox en un debate de la UMU

Los candidatos al Congreso y al Senado de los cinco principales partidos participaron ayer en un debate organizado por el Máster de Análisis Político Aplicado de la Universidad de Murcia (UMU), en colaboración con la Facultad de Derecho.



Joaquín López, cabeza de lista al Senado por el PSOE; José Luis Martínez, número dos de Ciudadanos al Congreso; Domingo Segado, número dos al Senado por el PP; María López, número tres de Unidas Podemos al Congreso; y Joaquín Robles, segundo en la lista al Congreso por Vox, se sometieron a las preguntas de los alumnos en un intenso debate en el edificio Rector Sabater.



Un momento concreto del acto está siendo muy comentado en las redes sociales. El candidato de Vox se defendió de las acusaciones de homofobia que se lanzan sobre su partido afirmando "estar de acuerdo con esta chica podemita" - refiriéndose a María López, candidata de Podemos y vicepresidenta de la Asamble Regional- y añadiendo que "en la cama de cada uno los poderes no se deben inmiscuir".



Ante el comentario de Joaquín Robles, la candidata de Podemos respondió: "Soy una mujer de 51 años, no una chica podemita, y me parece que infantilizar a las mujeres cuando están en un puesto de poder, más en mi caso, que soy vicepresidenta de la Asamblea Regional, es un ejemplo de lo que viene siendo el machismo estructural".



La propia María López ha compartido ese momento del debate en su cuenta de Twitter y su respuesta está siendo aplaudida por cientos de ususarios. El vídeo acumula más de 400 retuits y más de 600 'me gusta'.





Ayer en el debate en la Facultad de Ciencias Políticas me encontré con el representante de Vox, y esto es lo que pasó. pic.twitter.com/Tn4RNSjyau — María López Montalbá (@MariaLMontalban) April 11, 2019