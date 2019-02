Primera mujer al frente del Tesoro de Estados Unidos

Rosario Marín, que fue secretaria del Tesoro de Estados Unidos entre 2001 y 2003, un cargo equivalente al de ministra de Economía, fue la primera mujer que ocupaba este puesto y, además, la primera de origen hispano. La ex alto cargo del equipo de George Bush, que participó ayer en el Foro de Innovación organizado por el Instituto de Fomento, recuerda que en aquel momento resultaba casi «revolucionario» su nombramiento, visto desde la perspectiva actual. «Cuando el presidente Bush me nombró hizo historia, porque soy la primera mujer inmigrante y mexicana. Creo que me escogió no solo por mi persona, sino porque yo representaba a ese inmigrante que llega sin nada y a la mujer que se desvive cada día por su familia y por su entorno». Después de haber vivido esta experiencia , Marín critica duramente la política del actual presidente de EE UU, Donald Trump, y califica de «dolorosa» la situación de la frontera. «Es una persona que ha demostrado que está dispuesto a ir en contra de todo lo que el país representa y de lo que ha aportado la inmigración».

En el congreso intervinieron también el experto internacional en economía sostenible David Levine y el científico andaluz Jesús Linares, que advirtió sobre los peligros del cambio climático y el desafío tecnológico. «En 2045 lo que tengáis en el bolsillo va a ser más inteligente que vosotros», indicó.