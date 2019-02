Miras y Conesa, a ´tortas´ por la campaña en Semana Santa

No ha empezado todavía, pero la Semana Santa sigue monopolizando la campaña electoral. Fernando López Miras y Diego Conesa se cruzaban ayer declaraciones en torno a la coincidencia de las procesiones con la campaña electoral (que comenzará el Viernes de Dolores) para los comicios generales del 28 de abril.

«El PSOE y los delegados de Pedro Sánchez ya bastante mal han hecho a España como para seguir tocando las narices», espetaba el presidente popular para referirse a las críticas recibidas por pronunciar el pregón de la Asociación de Nazarenos Murcianos y el de la Semana Santa de Lorca. El candidato socialista a la Comunidad, por su parte, afirmaba ayer a los periodistas que «evidentemente» habrá campaña electoral en Semana Santa, pero «que nadie se ponga de nazareno antes de las procesiones», en clara alusión a los dirigentes del PP.

Miras se expresaba así ante los periodistas: «Cuando no sabía andar ya me vestía de hebreo todos los Domingos de Ramos y llevo 35 años vistiéndome de hebreo», afirmó. «Cuando no sabía ni que existía el PP y no me interesaba la política, llevaba sobre mi hombro derecho al Cristo del Rescate cada Jueves Santo por la noche», confesó. Por ello, manifestó que desde que tiene uso de razón ha soñado con ser pregonero en la Semana Santa de Lorca, su ciudad natal, por lo que abogó por «dejar la política a un lado y respetar a las personas».

Por su parte, Conesa recriminó a algunos políticos por sus declaraciones en torno a este tema e ironizó afirmando que «tendrían que hacérselo mirar». «Seguimos ofreciendo una imagen lamentable al resto de España», remarcó refiriéndose a los dirigentes del PP, y añadió que «todos los partidos respetan y valoran lo que supone la Semana Santa», tanto los que participan en ella, como el propio Conesa, como los que no.

«Hay que ser mas serio y ofrecer una imagen más seria y quien crea que no se va a respetar lo que son las actividades y procesiones de Semana Santa creo que no confía en sí mismo», recalcó.

«Yo pido un poco de seriedad y rigor. Se van a respetar las tradiciones y se va a hacer campaña electoral evidentemente, pero respetando como tal los tiempos y los momentos, como siempre han hecho la inmensa mayoría de los partidos», agregó.



Listas sin definir

Ambos dirigentes también fueron preguntados por las personas que encabezarán la lista al Congreso y al Senado por la circunscripción de la Región. Tanto Miras como Conesa respondieron que todavía no se dará a conocer y que se hará en los próximos días.