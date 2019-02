" Hay que enseñar a los niños a navegar igual que a no salir de noche"

La directiva de Google Olga San Jacinto, que intervino ayer en el Foro de Innovación 'Pensar más allá', considera que los usuarios deben aprender cómo evitar que el rastro que deja su navegación en Internet sea utilizado por terceros y prevenir a los jóvenes sobre los peligros que corren al exponer su privacidad en las redes sociales. «Tenemos que informamos bien, porque existe la posibilidad de entrar en Google y pedir que no rastreen nuestra navegación. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo acceder a nuestros perfiles y cómo controlarlos».

Olga San Jacinto alertó de que los jóvenes «tienen un concepto de privacidad que no es el nuestro. Para ellos la privacidad a veces es que los padres no estén en sus redes sociales, y ya está. Por eso, debemos aprender cómo controlarlo y traducirles el mundo que conocemos nosotros al suyo. Tenemos que saber nosotros como adultos y educar a los jóvenes», defendió.

En este sentido, explicó que «como adultos debemos educarlos, de igual forma que le decimos a un niño no salgas por la noche al parque en tu ciudad, porque puede ser peligroso, y si se te acerca alguien que dice que es amigo de un amigo, piensa que no tienes ninguna confianza. Sin embargo, están en las redes por la noche y puede venir gente no recomendable; o de repente, aceptar a un amigo de su amigo y entablar una relación de confianza».

Recordó igualmente que «el derecho al olvido» permite borrar «el rastro de una bobada, que no tiene que quedar para siempre. Pero tienen que ser conscientes de que ese amigo que aparece en una foto borracho, que parece graciosa, un día puede ir a una entrevista de trabajo y encontrarse la foto ahí».