Exasesor de Obama: "Hay una desconexión entre políticos y sociedad"

El congreso reúne a expertos en cambio climático, pobreza y nuevas tecnologías

El exasesor de Obama Juan Verde, que ayer intervino en el Foro de Innovación y Sostenibilidad de la Economía 'Pensar más allá', organizado por el Info, pone a la Región como ejemplo de «economía internacionalizada», mientras que incluye a los jovenes murcianos en «la generación mejor preparada de la historia». El experto de origen canario percibe «una falta de conexión emocional» entre los políticos y la sociedad, por lo que ve necesario que «los ciudadanos salgan a la calle para involucrarse en su comunidad» y estén atentos a los mensajes de los partidos. Junto a él intervinieron en el congreso expertos en cambio climático, lucha contra la pobreza y economía sostenible.

Juan Verde expuso algunas de las claves del éxito de la campaña de Barack Obama, aunque destacó de forma especial la capacidad del expresidente de EE UU para apelar a los sentimientos de los electores, lo que permitió convertir a muchos de ellos en activistas dispuestos a trabajar en su campaña sin cobrar y a idear nuevas formas de conseguir apoyos. «La innovación no solo está en inventar cosas nuevas que no existen, sino también en hacer las cosas con menor coste y con mayor competitividad», explicó. Añadió que, de acuerdo con la visión de Obama, «hay dos opciones: o nos asustamos o buscamos maneras distintas de hacer las cosas. Él habla de que las personas son las que marcan la diferencia, la gente que se atreve a soñar y a buscar nuevos mercados. Son las personas, y no la tecnología, lo más poderoso».

Al preguntarle qué consejo le daría a un presidente español ante una situación tan conflictiva como la originada por el separatismo catalán, la incertidumbre económica y el futuro de los jóvenes, apuntó que, pese a «no ser quién para dar recomendaciones a nadie», considera que «ya no pueden seguir pensando que los políticos están por encima de la sociedad». A su juicio, «existe un distanciamiento muy preocupante entre los ciudadanos y los políticos, hay una falta de conexión emocional entre unos y otros. Por eso estamos viendo tantos movimientos ciudadanos. Creo que la esperanza es la sociedad civil, la gente tiene que preocuparse y volver a salir a la calle, no a romper cosas, sino a involucrarse en sus comunidades de vecinos; debe salir a votar, saber por qué y por quién están votando».

Frente a la incertidumbre que vislumbran los jóvenes, apuntó que «es cierto que el mundo está cambiando y va a cambiar más aún a una velocidad inimaginable, pero también es cierto que estamos en la época de mayores oportunidades en la historia de la humanidad. Esos jóvenes que hoy salieron un poco preocupados tienen que entender que son la generación más y mejor preparada en la historia de España y de Murcia, con más conocimiento, en un momento en que los procesos tecnológicos les dan herramientas para emprender que jamás han existido».

Juan Verde se refirió también al sector agroalimentario de la Región, que considera un ejemplo de «internacionalización», y dijo que la innovación en este caso puede lograrse «cambiando el embalaje, la logística, la distribución o la identificación de los clientes más rentables para ver cómo los retenemos».

Por su parte, Bernardo Kliksberg, considerado una autoridad en lucha contra la pobreza, alertó de que gran parte de los empleos actuales van a desaparecer con el desarrollo de la inteligencia artificial y pintó un negro panorama para los jóvenes. Tras ofrecer una radiografía del hambre que sufren 821 millones de personas y de las amenazas de una civilización occidental marcada por la obesidad, avanzó que de acuerdo con las actuales previsiones del Foro de Davos, tendrán que pasar 170 años para que se equiparen los ingresos de hombres y mujeres y se consiga «que a igual trabajo haya igual salario». advirtió de que el movimiento Me Too «está generando una reacción en contra».