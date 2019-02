La dimisión de José Gabriel Ruiz deja tocado a Somos Región

Somos Región afronta su mayor crisis desde que nació en enero de 2018 cuando apenas quedan dos meses para la primera cita con las urnas. Uno de los fundadores del partido, José Gabriel Ruiz, presentaba este miércoles su dimisión como secretario general a través de una carta interna dirigida al líder de la formación, Alberto Garre, en la que argumentaba «discrepancias con la estrategia política». José Gabriel Ruiz, que fue consejero de Presidencia durante la etapa de Alberto Garre como jefe del Gobierno regional y que abandonó el PP en 2015, es uno de los fundadores de la Plataforma Cívica, el germen de Somos Región. El pasado mes de octubre fue nombrado 'número dos' de la ejecutiva de Somos Región en la convención constituyente.

Esta renuncia, que no salida –pues Ruiz seguirá como afiliado– agrieta la imagen del partido cuando faltan cincuenta días para el comienzo de la campaña para las elecciones generales. La dimisión se suma a las sonadas salidas del escritor Jerónimo Tristante –quien abandonó la Plataforma Cívica tras ser uno de los apoyos más mediáticos–, la abogada cartagenera Rosa Manrubia y los profesores de la Universidad de Murcia José Belmonte y David Parra.

El presidente de Somos Región convocó anoche el Consejo de Política Regional para abordar la crisis y proponer un nuevo secretario general. Tras conocerse la noticia, la dirección del partido insistía en recalcar la «fortaleza» de la formación, que tiene más de 700 afiliados, y «su crecimiento y asentación» en los municipios.

Las discrepancias se producen tras el adelanto de las elecciones generales, convocadas para el 28 de abril. El propósito de Ruiz, expresado a Garre, era situarse él mismo como cabeza de cartel para el Congreso. Pero el cambio en la secuencia electoral le hizo renunciar a esa idea y exigir que sea Garre quien opte a la Carrera de San Jerónimo. El presidente de Somos se opuso a ese diseño, pues entiende que su compromiso es con los comicios autonómicos del 26 de mayo, para los que fue elegido en primarias.

El ya ex 'número dos' sostiene que «es un grave error» presentar una candidatura a las generales sin Garre al frente porque «lastrará» los resultados en las elecciones autonómicas. «El respeto a los estatutos y la regeneración es innegociable», afirma a este diario José Gabriel Ruiz, quien asegura que da un paso al lado porque «la decisión de participar en los comicios generales no se ha acordado por el órgano adecuado y el debate necesario». También manifiesta que «no se pueden proponer candidatos a las generales antes de que se celebre un proceso de primarias». Y añade, crítico: «Este no es un partido en el que se designen los candidatos; ese es el grave error: no cabe que propongan a nadie. Este partido nace de una plataforma que lucha precisamente contra eso y pide la regeneración, la transparencia y la participación de los afiliados. Si se trata de proponer procedimientos de vieja política, el proyecto chirría».

No son los únicos motivos que alega Ruiz, quien en su misiva habla de «frentismo de ciertas declaraciones», en referencia a palabras públicas «ofensivas» que no quiso citar. También menciona como motivo de su dimisión «la idoneidad de algunas designaciones afectadas por cuestiones judiciales previas», de la que no quiso dar más detalles a este periódico, limitándose a reseñar: «Advertí a Garre de esa cuestión».

Preguntado por el perjuicio que provoca esta renuncia para su partido, señaló: «Por encima de todo, soy coherente conmigo mismo y con el espíritu con el que surge Somos Región». Añade que se siente «sorprendido» de la repercusión, pues considera que es «parte de la normalidad política» y agrega que mantiene su carné de militante porque el proyecto político de Somos «es necesario».

Garre, ante las preguntas de este periódico, señaló que «la persona que tiene que velar por el cumplimiento de los estatutos es el secretario general» y rechazó que Somos incurriera en prácticas de vieja política. «Todo se ha hecho con los órganos colegiados», defiende el presidente de Somos Región.