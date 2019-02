En 4 de cada 10 especialidades los pacientes no salen con cita del centro de salud

El 40 por ciento de los pacientes no sale de su centro de salud con cita para el especialista

Después de un año de vigencia sigue sin cumplirse la instrucción para la mejora de la continuidad asistencial entre Atención Primaria y especializada, una norma de la Consejería de Salud por la que todos los pacientes derivados a una consulta del especialista y a los que se les solicita una prueba deben salir con la cita desde el centro de salud. Así lo indica la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) en su noveno informe sobre los tiempos de espera.

El estudio señala que en cuatro de cada diez especialidades (39 por ciento) de las nueve áreas de salud de la Región de Murcia el paciente no obtiene la cita en el centro de salud y "tiene que dirigirse a otro centro o a llamar por teléfono o esperar no se sabe cuánto tiempo a recibir una llamada dándole la cita".

El número de especialidades en las que ocurre esta situación (52) es idéntico al de enero de 2016, lo que muestra que desde entonces no se ha mejorado. Lo mismo ocurre para la mayoría de las pruebas complementarias solicitadas por médicos de familia y pediatras de los centros de salud. "También se perpetúa la grave situación de seis especialidades (en las Áreas de Cieza, Mar Menor y Altiplano) con consultas 'cerradas' en las que es imposible obtener cita y en las que el paciente ha de esperar no se sabe cuánto tiempo a que se abra la agenda de nuevo", critica la ADSP.

Este noveno informe del Observatorio de la ADSP-RM sobre tiempos de demora confirma las cifras hechas públicas por el SMS de que los tiempos de espera para primera cita con especialidades siguen sin mejorar de forma significativa, pero además, el estudio revela otros datos no hechos públicos por la Consejería.



En 58 de las 189 especialidades que hay en las nueve áreas de salud la cita no se da en el centro de salud, obligando a los pacientes a desplazarse a otro centro para obtener la cita o quedar a la espera de una llamada telefónica. A esto hay que sumar las consultas de Oncología, Unidad del Dolor, ni Cirugía Cardiovascular, para las que no ofrecen cita de forma directa desde el centro de salud en ninguna de las areas. En este indicador también hay grandísimas diferencias por areas sanitarias, que se mantienen informe tras informe. Desde las Áreas 6 y 7, en la que no se obtiene la cita en el 19 % (4 especialidades), hasta el Área 9 en la esta situación que ocurre en más de la mitad de las consultas.

Desde la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública afirman que en este estudio se demuestra que persisten grandísimas diferencias en los tiempos de espera entre areas, siendo los ciudadanos más perjudicados, perpetuándose desde hace años, los que viven en Lorca, Cartagena y Mar Menor. Por ejemplo, los promedios de espera en el conjunto de especialidades que se citan en el centro de salud es de 17 días en el Área del Altiplano y de 78 en el Área de Lorca. En alguna especialidad (Urología) el paciente espera sólo 6 días si vive en Murcia (Área 1) y 10 meses si vive en Lorca.

La ADSP-RM, denuncia una vez más y desde hace años la grave situación de desigualdades en la atención a los ciudadanos según lugar de residencia y de los tiempos de demora inaceptables en algunas areas sanitarias, así como el incumplimiento de una instrucción vigente desde hace un año que generaría una gran mejora en la calidad de la atención sanitaria.