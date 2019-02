Miguel Garaulet y Miguel López-Morell, rivales en la carrera hacia el Congreso

Arranca la carrera interna de Ciudadanos en la Región al Congreso. El diputado de Ciudadanos por Murcia en el Congreso de los diputados Miguel Ángel Garaulet ha confirmado en la mañana de este viernes, a través de las redes sociales, que se presentará para liderar la candidatura al Congreso, para lo que ha pedido el apoyo de los afiliados del partido.





Tras 3 años en el @Congreso_Es defendiendo los intereses de nuestra Región y de todos los españoles.

Os anuncio que voy a pedir la confianza de los afiliados de @CsRegionMurcia para liderar la candidatura al Congreso.

Queda mucho por hacer y os necesito a mi lado el próximo #28A pic.twitter.com/bJer0UydKm — miguel garaulet (@MiguelGaraulet) 22 de febrero de 2019

Os anuncio mi intención de presentarme a las primarias de @CsRegionMurcia al Congreso de los Diputados, para defender los intereses de Murcia y colaborar en el desarrollo del proyecto de país de @CiudadanosCs. Espero estar a la altura, si los militantes me dan su apoyo. — Miguel López-Morell (@mlmorell) 22 de febrero de 2019

Las fechas

Asimismo, el diputado de, ha comunicado su candidatura a las primarias de Cs al Congreso de los Diputados.Ambos candidatos habían dejado dejado caer su deseo de concurrir como aspirantes al Congreso.explicó a La Opinión hace un par de días que "muchos afiliados me han insistido para que me presente" y destacó su experiencia y su trabajo como cualidades que puede aportar en la. El diputado regional participa en cuatro comisones estatales, una de ella de Educacion, en la que es coordinador de Universidades.Por su parte,expresó que se siente "con muchas ganas" de seguir al frente de la delegación murciana de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, cuya lista ya encabezó en 2015. "Soy el diputado murciano que más iniciativas ha realizado; y he participado en la elaboración de cuatro leyes. Por eso puedo aportar aún más, debido a mi experiencia de estos cuatro años".El 9 de marzo es la fecha prevista por el partido para las primarias. Las papeletas para las elecciones generales del 28A deben estar completas antes del 15 de marzo. La formación naranja sólo prevé votaciones para designar al número uno en cada circunscripción, mientras que el resto de la candidatura la nombra la dirección del partido.