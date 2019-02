Murcia, aún sin acordar otra fecha para las oposiciones de auxiliar de enfermería

Las tres comunidades que no se han sumando lo han hecho "no porque no quieran, sino por problemas logísticos", ha asegurado la secretaria general del Servicio Extremeño de Salud tras salir de un encuentro por videoconferencia, en el que también ha participado la Región, con el Ministerio de Sanidad.

Siete de las diez regiones con oposiciones de auxiliar de enfermería el próximo 28 de abril han acordado este viernes adelantar la fecha un día para no coincidir con las elecciones generales, mientras que otras tres, Murcia entre ellas, no se han sumado por problemas logísticos.

Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro que representantes de todas ellas y del Ministerio de Sanidad han mantenido hoy, mediante videoconferencia, para consensuar una misma fecha.

En el caso de Extremadura ha participado la secretaria general del Servicio Extremeño de Salud (SES), Concha Torres, quien en declaraciones a Efe ha destacado el "consenso" alcanzado.

Ha explicado que de las diez CCAA que coincidían en la fecha del domingo 28 de abril, siete han adelantando las prueba al sábado, "que es la definitiva", mientras que otras tres no se han sumando "no porque no quieran, sino por problemas logísticos".

Se trata de Cataluña, Murcia y Castilla y León, que no han podido adherirse "porque ya tienen otros procesos selectivos en marcha y no tienen infraestructura para adelantar un día el examen".

En consecuencia, el 27 de abril se celebrarán las pruebas en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Madrid y La Rioja, además de en Extremadura, donde unos 9.700 aspirantes optan a las 696 plazas convocadas.

"Es la mejor fecha para los opositores y, además, les garantiza el derecho a votar en unas elecciones generales sin interferir en un examen y con todo lo que ello conlleva", ha indicado Torres.