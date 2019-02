López Miras pide al PSOE que deje "de tocar las narices" con la Semana Santa

"Vamos a dejar la política a un lado y vamos a respetar a las personas". Por eso, añadía Fernando López Miras, "yo creo que el PSOE y los delegados de Pedro Sánchez ya bastante mal han hecho a España como para seguir tocando las narices". Así se refería el presidente de la Región, y líder del PP murciano, a las críticas recibidas por pronunciar el Pregón de la Asociación de Nazarenos Murcianos y pregonero de la Semana Santa de Lorca.

"Cuando no sabía andar ya me vestía de hebreo todos los Domingos de Ramos y llevo 35 años vistiéndome de hebreo", ha señalado López Miras. "Cuando no sabía ni que existía el PP y no me interesaba la política, llevaba sobre mi hombro derecho al Cristo del Rescate cada Jueves Santo por la noche", ha confesado.

Por ello, ha manifestado que desde que tiene uso de conciencia ha soñado con ser pregonero en la Semana Santa de Lorca, su ciudad natal, por lo que ha abogado por "dejar la política a un lado y respetar a las personas".



Los candidatos, muy pronto

El presidente ha confirmado este jueves que "muy pronto" se conocerá a las personas que vayan a encabezar las listas del partido al Congreso y Senado con motivo de las elecciones generales del 28 de abril. López Miras, que ha hecho estas declaraciones momentos antes de inaugurar el I Foro Internacional de Innovación, Sostenibilidad y Economía de la Región de Murcia (Foro 'AQUÍ'), ha reconocido que es algo que aún no puede decir y que lo dará a conocer "muy pronto".

El presidente del Ejecutivo murciano ha anunciado que será cuestión de marcar fecha para firmar el Plan contra la brecha salarial, "ya que está hecho con el trabajo de los agentes sociales", y ha vaticinado que podría ser antes de que concluya la legislatura.

Finalmente, sobre la Ley de Aceleración Empresarial, ha criticado que los de siempre "intenten boicotear todo aquello que el Gobierno murciano, liberal y reformista, intenta llevar hacia adelante".

"Aprobamos la Ley de Simplificación Administrativa y la llevaron al Constitucional y en esta Ley de Aceleración Empresarial, después de llamar a los empresarios murcianos piratas y decirnos que estábamos troceando la Región para venderla a empresarios, la oposición intentó recurrir al Tribunal Constitucional y se ha dado cuenta de que no puede y que tan solo pueden encontrar dos matices que alegaremos y que explicaremos que cumplen todos los visos de constitucionalidad"; dos matices, dice, "en cuanto a emisión y la ampliación de hoteles en la costa".