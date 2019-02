La eurodiputada de Podemos Lola Sánchez critica la 'derechización' de Podemos

J. C.

Lola Sánchez, en Bruselas. J. C.

La eurodiputada cartagenera de Podemos, Lola Sánchez, continúa mostrándose crítica con Podemos. En esta ocasión, lo ha hecho contra la ejecutiva regional al responder un tuit del secretario general del partido en la Región, Óscar Urralburu.



El portavoz de la formación morada en la Asamblea Regional ha compartido, a través de su cuenta de Twitter, un mensaje en el que afirma que "el espíritu de la Transición está en las plazas del 15M y en las calles los 8M, no en el tripartito ultra de Colón".



En respuesta a este comentario, la eurodiputada Lola Sánchez ha escrito que no recuerda que "el 15M reivindicara el espíritu de la transición precisamente, sino todo lo contrario. Pero en fin, el tablero se inclina a la derecha y nosotros parece que también. Con la de argumentos que hay, usar este, que es una gran falsedad, me parece un grave error".





No recuerdo yo que el 15M reivindicara el espíritu de la transición precisamente, sino todo lo contrario. Pero en fin, el tablero se inclina a la derecha y nosotros parece que también. Con la de argumentos que hay, usar este, que es una gran falsedad, me parece un grave error. — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) 21 de febrero de 2019

muestra así una vez más sucon la deriva de, formación que abandonó en octubre de 2018 precisamente por considerar que está. Ella misma explicó, en una entrevista a La Opinión , queacabará por transformarse en "un partido al uso y con unos liderazgos muy masculinos, muy fuertes. Y lo que ha pasado estos días es la evidencia de eso (en referencia a la ruptura entre Errejón e Iglesias). Es la consecuencia de un largo camino que llevamos erróneo.Sus críticas han ido en aumento progresivamente y, aunque en su mayoría han ido destinadas hacia la ejecutiva nacional dey el, también tiene quejas hacia, que abandonó la formación regional 15 meses después de perder frente a Urralburu en la Asamblea General de 2017 que pretendía renovar la dirección de, lamenta que los vicios de la dirección nacional hayan "permeado a todos los territorios"."El invento de los secretarios generales ha sido nefasto. Porque en la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones, que las hay, se han convertido en gente muy autoritaria. Al final, se han creado las mismas redes clientelares en los territorios y da igual la familia: hay territorios que son 'pablistas' y otros que son 'errejonistas', pero las dinámicas son las mismas", critica.