El Defenfor del Pueblo pone reparos a la ´autovía del bancal´

Reprocha a la Comunidad que no le envíe toda la documentación requerida

El Defensor del Pueblo, que admitió a trámite una queja formulada por la Plataforma Contra la Autovía del Bancal, ha puesto reparos a la ejecución del tramo de autovía que quedó pendiente de construir entre la pedanía murciana de Zeneta y la conexión con la A-7 en Santomera. La institución a la que han acudido los vecinos contrarios a las obras cuestiona la vigencia de la declaración de impacto ambiental realizada en 2004, dado que la normativa vigente establece la caducidad de los proyectos «si transcurridos cinco años no se ha iniciado la ejecución».

La llamada 'autovía del bancal' forma parte de la conexión de Santomera con el Mar Menor. Había quedado pendiente cuando la Comunidad construyó el tramo que va de Zeneta a San Javier por Sucina, porque el Estado se había comprometido a hacer el enlace con la A-7. Cuando era ministra de Fomento Ana Pastor llegó a un acuerdo con el Gobierno regional para que se encargara de poner en marcha las obras contando con la financiación estatal, pero el proyecto ha seguido dormido. Y cuando la Comunidad trató de reactivarlo, los vecinos presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo alegando que el estudio de impacto ambiental que se hizo en su día está ya caducado, por lo que debería redactarse uno nuevo que tenga en cuenta la repercusión que tendrían las obras quince años después en la Huerta y en las sierras de Santomera. Aducen que, además, pasaría muy cerca de viviendas, centros escolares y otros equipamientos públicos. También sostienen que hay modificaciones sobre el proyecto original.

Pese la argumentación del Gobierno regional, que defiende la vigencia del estudio de impacto ambiental realizado en 2004, la institución de la que es titular Francisco Fernández Marugán considera que el Ejecutivo «debe acreditar rigurosamente que la última modificación introducida en el proyecto referente al tramo objeto de queja (entre la Autovía A-7 en Santomera y el Enlace de Zeneta) cumple lo dispuesto en la legislación para que pueda aprobarse dicho proyecto sin necesidad de realizar una evaluación ambiental».

No obstante, indica que «el Defensor pone en duda la validez del propio estudio informativo dadas las generalidades que usa la Comunidad Autónoma para justificar la obra, además de que no entra en detalles ni contempla la normativa vigente en materia de ruidos». En este sentido destaca la necesidad de tener en cuenta especialmente «los niveles de ruido asociados al nuevo trazado que pudieran afectar a viviendas no consideradas en la evaluación realizada en 2004». Añade que el Ejecutivo no le ha enviado «toda la documentación que solicita, haciendo hincapié en el informe de Confederación Hidrográfica del Segura », que ha sido requerido debido a que «la autovía pasa por una zona altamente inundable». También requiere a la Comunidad otros documentos de la CHS sobre afecciones al dominio público hidráulico, vertidos y zonas inundables; y del órgano ambiental, sobre las modificaciones al proyecto inicial contenidas en la última actualización del estudio informativo.