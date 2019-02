Los 18.512 alumnos musulmanes en la Región no tienen profesor de religión

La Región de Murcia cuenta con 18.512 alumnos musulmanes y ningún profesor, según el Estudio demográfico de la población musulmana, elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí, con datos a 31 de diciembre de 2018.

La Comisión Islámica de España (CIE) denunció el pasado mes de enero, durante una reunión de su Comisión Técnica de Educación, "fuertes trabas políticas" para impartir la clase de religión islámica en Cataluña, así como un "silencio absoluto" en Murcia.

A nivel nacional, el 90 por ciento de los alumnos musulmanes en España no recibe clase de Religión islámica, según el informe, que indica que en España hay 312.498 alumnos musulmanes, 179.357 inmigrantes y 133.141 españoles, pero precisa que la demanda no está cubierta en todas las comunidades autónomas y en algunas de ellas no hay profesores contratados.

Por comunidades autónomas, destacan por su número de alumnos musulmanes, Cataluña, con 85.842 estudiantes musulmanes y ningún profesor de religión islámica contratado; Madrid, con 45.919 y tres profesores contratados para impartir esta materia; y Murcia, donde calculan que hay 18.512 alumnos musulmanes y ningún profesor.

En total, hay 76 profesores contratados para el curso 2018/2019, 15 más que en el curso anterior, lo que supone un aumento del 24,5 por ciento. Este incremento en la plantilla se ha producido progresivamente desde el curso 2015/2016, después de seis años en los que la cifra de profesores de religión islámica permaneció congelada en 46.

Andalucía es la comunidad donde más profesores de religión islámica hay contratados, con un total de 23 para unos 47.603 estudiantes; Ceuta, con 14 profesores para 7.182 alumnos; y Melilla, con diez para cerca de 9.000 menores.

Las últimas contrataciones se han producido en: Extremadura, con tres profesores; Castilla y León, con seis; Castilla-La Mancha con dos; Comunidad Valenciana con uno y La Rioja con cinco.

En todo caso, el informe advierte de que a pesar de este incremento en el número de profesores de Islam contratados en los colegios españoles, "el 90 por ciento del alumnado musulmán carece de clases de religión" y "el 90 por ciento del profesorado de religión islámica se encuentra desempleado".

Por otro lado, el estudio revela otras carencias para la población musulmana en España como que el 12 por ciento de las comunidades islámicas carece de mezquita u oratorio; o que el 95 por ciento de las comunidades islámicas carece de cementerio.