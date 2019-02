Javier Pérez competirá contra Isabel Franco por las primarias de Ciudadanos

Había decidido postularse para la Alcaldía de Murcia, pero el paso atrás de Miguel Sánchez le ha hecho cambiar de opinión. El abogado Francisco Javier Pérez Pérez, que fue director general de Urbanismo en 1992, presentará su candidatura a las primarias regionales para seguir "con la labor de Miguel Sánchez".

El abogado considera que el portavoz autonómico, Miguel Sánchez, ha sido apartado por la dirección del partido para las primarias; una decisión que no le ha gustado a Javier Pérez. "No hay derecho", ha dicho el abogado a este diario. Por eso, anuncia su candadatura porque quiere "seguir la labor que ha realizado el portavoz autonómico", a quien, dice, "he ayudado y asesorado en estos años" de legislatura.

Javier Pérez tampoco está conforme con el beneplácito que ha dado el aparato del partido a un candidato. "No me gusta el sistema", ha afirmado, en referencia a las muestras de apoyo dadas por la dirección nacional de Ciudadanos y su ejecutiva regional a la secretaria de Comunicación, Isabel Franco, que este martes se ha postulado como candidata. "Mucha suerte, Isabel", tuiteó el secretario nacional de Organización, Fran Hervías, añadiendo: "Estoy convencido de que serías una gran presidenta para la Región de Murcia".

El abogado Javier Pérez, afiliado desde 2014, había anunciado en noviembre que precandidatura para la Alcaldía de Murcia. Sin embargo, los últimos acontecimientos le han hecho cambiar de intenciones y pugnará por la cabeza de lista autonómica. Se trata del quinto candidato en liza para las primarias regionales, tras Isabel Franco, el afiliado murciano Francisco Morales, el funcionario cartagenero Leonardo Pérez y el empresario de Beniel Óscar Pozzati.

Pérez (1958), abogado especialista en Derecho de Aguas, militó en el PSOE hasta el año 1999. Durante una década (desde 1981 hasta 1992) fue jefe del Departamento de Asesoramiento a Corporaciones Locales de la Federación de Municipios de la Región, cuyo cargo de secretario general ocupó entre 1989 y 1992. También ejerció como director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo entre 1992 y 1993. Se afilió hace cinco años a Ciudadanos, donde es miembro de la coordinadora nacional del partido en asuntos hídricos.