Miguel Sánchez dice "no" a Ciudadanos, "sí a la familia"

"Tras una larga y profunda reflexión, tras un tiempo meditando y consultándolo con la familia y los seres queridos, no me voy a presentar como candidato a las primarias. Doy un paso a atrás y me pongo a disposición del partido". Así ha anunciado en rueda de prensa el portavoz autonómico de Ciudadanos, Miguel Sánchez, su renuncia a encabezar la lista electoral de Ciudadanos en las próximas elecciones autónomicas de mayo.

"Quiero dedicarle más tiempo a mi hija, a mi familia", ha señalado Miguel Sánchez, quien también ha descartado concurrir a las primarias para ser el cabeza de cartel de Cs en la Región de las elecciones generales.

Visibilemente emocionado y con la voz quebrada en ocasiones, Miguel Sánchez ha pronunciado un discurso de despedida en el que ha hecho repaso de los logros en la legislatura y ha dado las gracias. El líder reginal de la formación naranja ha agradecido el trabajo de todos sus compañeros de bancada, así como de las agrupaciones del partido y también de los portavoces de los grupos adversarios (Víctor Martínez, Joaquín López y Óscar Urralburu, a quienes ha nombrado en la rueda de prensa), además de la prensa. "Gracias de corazón a todos".

El portavoz ha comparecido en la sede regional de Ciudadanos, en Centrofama, arropado por su familia y sus allegados, así como sus compañeros en la Asamblea Regional (Juan José Molina, Miguel Ángel López y Luis Fernández), el diputado murciano en el Congreso, Miguel Garaulet, además de miembros de la ejecutiva regional del partido y afiliados. En total, medio centenar de personas han contemplado la rueda de prensa, que ha acabado en aplausos.

"Esto es un no a la primera línea, a no ir como número uno, un no al día a día; y es un sí a la familia, a los amigos y a recuperar tiempo libre".

"Es verdad que decía que me veo con fuerzas, pero han sido cuatro años muy duros, de mucho degaste familiar y personal, y mis circunstancias han cambiado. Soy padre de una preciosa niña. Y quiero dedicarle más tiempo a mi hija", ha señalado el líder regional de la formación naranja.

Sánchez asegura que la decisión la ha tomado en los últimos meses, tras acercarse las primarias y las elecciones. La pasada semana se la comunicó al secretario de Organizacion de Cs, Fran Hervías, durante su visita a Murcia.