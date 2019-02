Los partidos en la Región ante el 28-A

Fernando López Miras (PP): «Pedro Sánchez no respeta las tradiciones haciendo coincidir la campaña con la Semana Santa»

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, celebraba ayer que la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 28 de abril abre «una puerta para la esperanza» y cree su resultado «no va a influir en la decisión de los murcianos» de cara a los comicios municipales y autonómicos. «Vamos a tener que decidir en dos fechas muy próximas, y creo que no va a influir en la decisión de los murcianos, que lo que me transmiten es que lo tienen claro: están cansados de un Gobierno central en manos de los independentistas catalanes y de que haya políticos que fomenten esas políticas desde la Región», dijo. No obstante, criticó que la fecha escogida «no respete la sensibilidad y tradiciones de los españoles» porque la campaña electoral coincidirá con la Semana Santa, algo que atribuyó «exclusivamente» al «interés personal y partidista» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«A nadie se le escapa que Sánchez hace coincidir la campaña con una de las fechas más importantes para todos los españoles, la Semana Santa, que representa la identidad de muchísimos millones de personas y una de las tradiciones más arraigadas en el país», algo que considera «una muestra más del desprecio que Pedro Sánchez y el PSOE siempre ha mostrado por la identidad del conjunto de los españoles y por nuestras tradiciones y costumbres». En concreto, recriminó que este «capricho» de que haya dos elecciones «en menos de un mes» costará a los españoles «un total de 200 millones de euros».

Miras afirmó que el PP va a adaptar la campaña a estas «circunstancias especiales» con el fin de «respetar las tradiciones, las costumbres y la sensibilidad de la mayoría de los murcianos».

Miras dijo tener ya «una ligera idea» sobre las listas del partido a las elecciones generales, que mezclarán «caras nuevas y otras ya conocidas», tal y como afirmó ayer en una rueda de prensa tras presidir el Comité de Dirección del PP. No dio más detalles sobre los nombres de las listas.



Diego Conesa (PSOE): «Los murcianos decidirán si avanzar en cohesión social y territorial o retroceder»

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, manifestó ayer que la Región tiene que seguir creciendo «y tiene que seguir haciéndolo en los próximos cuatro años» como lo ha hecho en estos ocho meses con el Gobierno del PSOE.

«El próximo 28 de abril, los españoles, también los murcianos, decidirán seguir avanzado en cohesión social o territorial con el PSOE o retroceder con otros», declaró. El también delegado del Gobierno en la Región acentuaba que en estos últimos ocho meses «el Gobierno del PSOE ha desbloqueado e impulsado proyectos históricos de la Región», mencionando, en materia de infraestructuras, la licitación de más de 800 millones, así como haber asegurado la llegada del AVE a la Región «soterrado y sin conflicto social». Además, «hemos avanzado para mejorar las cercanías, y en infraestructuras que cohesionaban la Región, mejorado la conexión con Madrid poniendo en marcha el tren híbrido que el PP nos negó» y terminando la conexión ferroviaria con Camarillas.

Preguntado por cómo afectará este adelanto a las elecciones municipales, regionales y europeas del 26 de mayo, Conesa dijo que «el gozo de la derecha se ha quedado en un pozo» porque «vamos a tener un tiempo para hablar de España, la España de todos», pero también «un tiempo para hablar de la importancia de Europa, de nuestro estado autonómico y nuestros municipios». En cuanto a las próximas listas del partido para las Cortes, señaló que «afortunadamente el PSOE tiene el mejor banquillo».



Miguel Garaulet (Cs): «Hay que llenar las urnas porque Sánchez quiere resucitar el Gobierno Frankenstein»

El diputado del Congreso por Murcia de Ciudadanos Miguel Garaulet pedía ayer «llenar las urnas» con votos de su formación porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «querrá resucitar» el Ejecutivo «Frankenstein». «El Gobierno Frankenstein ha muerto, pero Sánchez querrá resucitarlo. Hay que llenar las urnas de votos naranjas, de votos constitucionalistas», espetó Garaulet en un comunicado. El parlamentario de Cs mostró su compromiso por realizar una campaña electoral en la que apostarán por una «España que sume» porque «ya está bien de dividir». «La solución es hablar, construir, proponer y nos tendrá a su lado quien quiera sumar», añadía.

Para Garaulet, ayer fueun «buen día para España» porque se le «devuelve la voz al pueblo» tras una legislatura «fallida» que concluyó, en su opinión, con la condena de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel, pero que «siguió agonizando» con la moción de censura ganada por el PSOE.

El diputado apostó por «liderar» una mayoría parlamentaria «sin gritar, sin insultar, sin las viejas trincheras y sin dividir», sino «uniendo». «Hablando de Franco y el aborto no se construye; hay que hablar de Europa, de innovación y de educación», agregó. Según el diputado de la formación naranja, se abre una «gran oportunidad» en la que las «riendas del futuro» las tienen los ciudadanos, a los que ha dicho que es «hora de abrir una nueva etapa» en la que no haya «pactos con los nacionalistas».



Óscar Urralburu (Podemos): «Podemos se crece en las elecciones, siempre estamos preparados para los comicios»

El secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, valoró ayer que las elecciones generales del 28 de abril no coincidan con las autonómicas, locales y europeas del 26 de mayo, y destacó que la formación morada «se crece» en las convocatorias electorales. En declaraciones a los medios, Urralburu apuntó que le parece «adecuado» que haya comicios a las Cortes Generales tras la «gravísima irresponsabilidad» de PP, Cs y los independentistas de tumbar los Presupuestos del Estado de 2019, que calificó como los «más sociales de la historia». «Podemos siempre está preparado para las elecciones, son momentos en el que se crece», aseguró el líder regional de la formación morada antes de aclarar que España tiene que «asumir» que es necesario el consenso y el acuerdo «entre los diferentes» para conformar un «proyecto de país» y un gobierno de «progreso y feminista».

Urralburu destacó que la decisión de Pedro Sánchez de no hacer coincidir las elecciones generales con las locales y autonómicas «garantiza» que se «pueda hablar de los problemas» que afectan los municipios y a la Región «una vez se despeje la clave nacional».

Podemos es el único partido que ya ha realizado primarias para las elecciones generales, repitiendo como cabeza de lista por la Región para el Congreso Javier Sánchez Serna, mientras que al Senado fue designada María Belén Fernández Palazón, quienes se presentaron en las candidaturas lideradas por Pablo Iglesias. No obstante, la formación tendrá que realizar un proceso para completar el resto de la lista al Congreso.



Antonio Tomás Espín (Somos Región): «La Región tiene ahora una oportunidad histórica»

Las elecciones generales del 28 de abril «suponen una oportunidad histórica para la Región de Murcia». Así lo manifestó ayer el portavoz de Somos Región, Antonio Tomás Espín. «En Somos Región acogemos el anuncio del adelanto electoral con tremenda alegría y cargados de ilusión» y es que, dijo, «por primera vez los murcianos vamos a poder votar para que la Región ocupe el lugar que merece en el panorama nacional». El partido tiene pendiente nombrar a sus aspirantes para las listas al Congreso y al Senado. El presidente de Somos Región, Alberto Garre, concurrirá como candidato para la Comunidad.



David Ibáñez (Vox): «Era insostenible el pacto con los enemigos de España»

«Nos alegramos de que por fin el presidente haya entrado en razón convocando esta cita electoral tan necesaria», indicaba ayer el portavoz de Vox en la Región, David Ibáñez, quien calificaba como «enemigos de España» al Gobierno «hecho entre el PSOE y el pacto de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, los amigos de ETA y los comunistas». «Ese pacto era insostenible», aseguró, añadiendo: «Si el crecimiento que estamos recibiendo continúa, en la Región podemos tener una representación importante en el Congreso». Vox reunirá su Comité Ejecutivo Nacional el 23 de febrero para iniciar el proceso de primarias.



José Luis Álvarez (IU): «Estamos listos para afrontar la convocatoria electoral»

El co–coordinador de Izquierda Unida–Verdes en la Región de Murcia, José Luis Álvarez, apuntaba ayer que su partido se está reorganizando para hacer frente a las elecciones y suscribía el comunicado de la dirección federal del partido. «Izquierda Unida está preparada para afrontar la convocatoria de elecciones, garantizando candidaturas, un programa y un proyecto de país para la España trabajadora, feminista y plural», señalaban, agregando que la formación de izquierdas «ha demostrado que es útil para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares».