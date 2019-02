Daniela Latorre: "La experiencia aquí es increíble"

Daniela Latorre y María del Pilar Olivero las separan 10.600 kilómetros de casa. Es la distancia entre España y Argentina. Allá no solo dejaron familia y amigos, también sus trabajos. Todo para vivir la experiencia de ser mediadoras.

Latorre es psicóloga, trabajaba en el área de inclusión en la educación en un colegio. Se enteró de la existencia de esta asociación por una amiga que estuvo aquí también. «No se me ocurría cómo la teoría que estudias en la universidad se podía llevar a la práctica. Cuando ella me contó sobre esta organización, vine a conocerla, me gustó mucho. Volví a la Argentina e hice todo lo posible por volver y quedarme un curso completo», explica.

Tiene claro que «cuanto más te posicionas cerca de ser un colega y te alejas de ser un jefe», mejor realizan su labor de mediadoras. «No es solamente el cuadrante de tareas y el menú, es acompañarse en la vida cotidiana, comunicarnos mejor en la vida cotidiana, compartir nuestras emociones, yo extraño a mi familia, ellos extrañan la suya€ y así».

Tiene intención de volver a su tierra con la mochila cargada de experiencias que poner en práctica allí: «Todas las organizaciones organizamos los menús, pero no hacemos a los implicados decidir qué comer. Son cosas muy chiquititas que hacen la verdadera diferencia».

El caso de Olivero puede ser, en principio, más sorprendente. Ella es abogada y artista en Argentina, pero defiende que ser independiente «también es un derecho» y hay que defenderlo. «Y con el arte también me parece que es importante darles la opción de que prueben otras cosas, de que elijan otras cosas».



Por curiosidad

Le trajo a Murcia el interés por conocer la organización de Fundown y su forma de funcionar. «En Argentina la discapacidad se toma de otra forma, la independencia no existe. Me llamaba mucho la atención que exista un programa que permita que los chicos sean independientes, tengan sus trabajos, se formen. Un poco fue curiosidad y venir a vivir la experiencia».

Las dos recomiendan encarecidamente ser mediador. Latorre coge prestadas las palabras de otro argentino que pasó por el centro: «Ten cuidado si vas a entrar o no porque no te vas a querer ir, así que piénsatelo muy bien».