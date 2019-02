Las reservas pesqueras ya están vigiladas por un barco autónomo

Cuenta con cámaras y sensores que le permiten transmitir las 24 horas.

La Consejería de Pesca de la Región de Murcia ya tiene preparado su primer barco autónomo para controlar las aguas de la provincia marítima de Cartagena. Se trata de una embarcación que navega sin necesidad de llevar tripulación a bordo, y que cuenta con distintas cámaras que le permiten retransmitir en directo lo que tiene a su alrededor durante las 24 horas.

Esta nueva herramienta ha sido diseñada gracias al trabajo de los investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que han recibido 50.000 euros de las arcas regionales para diseñar el primer prototipo de dron de superficie marina. Este trabajo se ha llevado a cabo dentro del proyecto autonómico 'Vigía', que se ha creado para diseñar un sistema de vigilancia costero basado en vehículos autónomos de superficie.

La Comunidad Autónoma va a emplear esta nave en las dos reservas marinas de la Región: la de Cabo Tiñoso y la de Cabo de Palos-Islas Hormigas. Ambas se encuentran frente al litoral cartagenero. Además, la idea de la Administración regional es que este barco pueda ser también empleado en los polígonos acuícolas que existen frente a las costas de Águilas y San Pedro del Pinatar. Estas granjas de engorde de peces se encuentran en el Mediterráneo, al igual que las reservas pesqueras mencionadas.

Por el momento, el barco diseñado por la Politécnica ya se ha estrenado con éxito en aguas más tranquilas, las del Mar Menor. Ayer tuvo un recorrido de prueba frente al club náutico de Los Nietos (Cartagena). La embarcación resistió sobradamente el fuerte viento que azotó la laguna durante la mañana. Igualmente, la prueba sirvió para verificar los sistemas de control y posicionamiento que tiene la embarcación. La misma es capaz de moverse sin que nadie la dirija, guiándose con distintos sensores que le permiten ubicarse en un punto y esquivar obstáculos, para no chocarse con otras naves.

El barco está configurado para incluirle cualquier tipo de tecnología. De hecho, sus creadores señalan que tienen la intención de colocarle cámaras térmicas, para detectar la presencia de embarcaciones o humanos en las zonas protegidas. Al fin y al cabo, este dron de superficie está diseñado para vigilar y controlar caladeros de crecimiento de peces, inspeccionar la parte sumergida de los muelles, estudiar zonas marítimas de interés científico y el mapeo de los fondos.

El consejero de Pesca, Miguel Ángel del Amor (PP), presenció ayer la prueba del vehículo. Destacó que el hecho de tener un barco autónomo permite ahorrar costes a las arcas públicas, al no requerir de personal que lo dirija. De hecho, Antonio Guerrero, profesor universitario del proyecto 'Vigía', resaltó durante la jornada de prueba que la tecnología con la que cuenta el barco le permite navegar hacia cualquier parte del mundo. Dispone incluso de placas solares. Si bien, apuntó que sería necesario mejorar su estructura para ello. No obstante, el dron se concibe para vigilar las reservas marinas. El consejero subrayó en este sentido que la incorporación de esta nueva nave no se ha producido debido a un incremento de las actividades ilícitas en las zonas protegidas de Cabo de Palos y Cabo Tiñoso. Así, expuso que no ha notado ningún incremento de buceo irregular ni de pesca furtiva en estas áreas del Mediterráneo. Por el contrario, Del Amor desveló que sí que se detectó un «repunte» de la pesca ilegal en el Mar Menor el año pasado. Sobre ello, comentó que el Servicio de Pesca de la Región de Murcia decomisó durante el ejercicio 2018 siete embarcaciones que faenaban en la laguna al margen de la ley.