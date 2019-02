El PP de Lorca no hará ningún acto electoral durante la Semana Santa

El presidente del Partido Popular de Lorca y alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ha anunciado que esta formación política no efectuará ningún acto electoral durante la Semana Santa, con el objetivo de que la campaña "no interfiera con el desarrollo de la mayor expresión cultural, social, turística y religiosa de los lorquinos".

Gil ha anticipado, además, que el PP reducirá sus actos a cinco días, los comprendidos entre el lunes posterior al Domingo de Resurrección y el viernes de esa misma semana.

"A estas alturas todos los lorquinos sabemos lo que ha pasado en España y somos lo suficientemente maduros como para habernos hecho una idea concreta de la situación. Además, nosotros somos lorquinos antes que de cualquier partido político y somos conscientes de que la Semana Santa en Lorca es lo más importante", dice.

Y es que, ha manifestado, "durante todo el año miramos el calendario esperando a que llegue la Semana Santa y las ocurrencias de Pedro Sánchez no nos van a impedir disfrutar de esta edición".

El presidente del PP lorquino considera que se trata de un "verdadero disparate" y ha subrayado que todo el mundo se pregunta si, de verdad, "no había otra fecha" que no interfiriera con la Semana Santa.

Gil ha adelantado que el PP de Lorca, por ejemplo, no realizará acto de "pegada de carteles" en la noche del 11 de abril, al coincidir con la Serenata a la Virgen de los Dolores, celebrada por el Paso Azul.

"No se nos pasa por la cabeza empañar la gran noche azul. Esa noche son los azules los que salen a la calle para pregonar la llegada del Viernes de Dolores, no los políticos. No realizaremos pegada, ni megafonía, ni convocatorias a medios de comunicación. Es una noche para los lorquinos y no podemos permitir que se la roben", ha asegurado.

Gil ha anticipado que el próximo lunes expondrá a los portavoces de los grupos municipales esta cuestión, con el objetivo de alcanzar un acuerdo unánime para proponer a la Junta Electoral una oferta de espacios que respete todos y cada uno de los actos de las diferentes Hermandades y Cofradías lorquinas.

Gil ha añadido que "buscaremos sitios alternativos. No podemos permitir que la ciudad en su momento de máximo impacto turístico esté empapelada de carteles ensuciando las calles".

Alguien se imagina que los Pasos "no pudieran colocar sus gallardetes por haberse instalado banderines electorales en la Avenida, Calle Mayor Lope Gisbert o Nogalte, alguien concibe que la Procesión del Silencio tenga que desarrollarse delante de carteles y eslóganes políticos", ha cuestionado.

A su juicio, esa fecha "no es casualidad". "Las tradiciones españolas son algo que a él y a su partido, visto lo visto, les da igual. Pues bien, tienen que saber que en Lorca la Semana Santa es no se negocia, no se toca, no se mancha, no se puede deslucir", concluye.