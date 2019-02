López Miras critica que el 28-A no respeta "la sensibilidad y tradiciones de los españoles"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha celebrado que la convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 28 de abril abre "una puerta para la esperanza" y cree su resultado "no va a influir en la decisión de los murcianos" de cara a los comicios municipales y autonómicos.

"Vamos a tener que decidir en dos fechas muy próximas, como el resto de los españoles, y creo que no va a influir en la decisión de los murcianos, que lo que me transmiten es que lo tienen claro: están cansados de un Gobierno central en manos de los independentistas catalanes y de que haya políticos que fomenten esas políticas desde la Región de Murcia", ha aseverado.

No obstante, ha criticado que la fecha escogida "no respete la sensibilidad y tradiciones de los españoles" porque la campaña electoral coincidirá con la Semana Santa, algo que ha atribuido "exclusivamente" al "interés personal y partidista" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"A nadie se le escapa que Sánchez hace coincidir la campaña con una de las fechas más importantes para todos los españoles, la Semana Santa, que representa la identidad de muchísimos millones de personas y una de las tradiciones más arraigadas en el país", algo que considera "una muestra más del desprecio que Pedro Sánchez y el PSOE siempre ha mostrado por la identidad del conjunto de los españoles y por nuestras tradiciones y costumbres".

En concreto, ha criticado que este "capricho" de que haya dos elecciones "en menos de un mes" costará a los españoles "un total de 200 millones de euros", y lo atribuye a que Pedro Sánchez "ha calculado que le puede ir mejor mezclar la campaña con unas fechas tan importantes como la Semana Santa porque quizá la población va a estar más desmovilizada". Sin embargo, López Miras sostiene que Sánchez "se va a llevar una sorpresa".

En este sentido, López Miras ha afirmado que el PP va a adaptar la campaña a estas "circunstancias especiales" con el fin de "respetar las tradiciones, las costumbres y la sensibilidad de la mayoría de los murcianos".

López Miras ha dicho tener ya "una ligera idea" sobre las listas del partido a las elecciones generales, que mezclarán "caras nuevas y otras ya conocidas", tal y como ha afirmado en una rueda de prensa este viernes, tras presidir el Comité de Dirección del PP, para valorar el adelanto de las elecciones generales para el próximo 28 de mayo anunciado por Pedro Sánchez.

No ha dado más detalles sobre los nombres que integrarán esas listas. No obstante, ha asegurado que el Comité de Campaña del PP "está preparado desde hace mucho tiempo", de forma que "no hay semana en la que el Partido Popular no organice cuatro o cinco actos".



"HAN TENIDO QUE PASAR 260 DÍAS"

López Miras ha recordado que el pasado 1 de junio, Pedro Sánchez llevó a cabo una moción de censura en la que "sacó del Gobierno al PP y a Mariano Rajoy con una única promesa, que consistía en convocar de inmediato elecciones".

Sin embargo, lamenta que "han tenido que pasar 260 días de deriva de España y de un Gobierno socialista en manos de los que quieren romper España, apoyados por los proetarras de Bildu, por los que quieren romper España desde Cataluña y con espectáculos esperpénticos como negociar unos presupuestos desde la cárcel en Cataluña, o el intentar crear la figura del mediador para tratar de tú a tú a Cataluña, como si fuera otro Estado".

Ahora, critica que Sánchez ha tenido que convocar elecciones "forzado, sin ninguna duda, por el grito unánime de miles de españoles", en referencia a la concentración del pasado domingo en la Plaza de Colón de Madrid. "El pasado domingo, pedimos a Sánchez que dejase que los españoles hablásemos y decidiéramos si queremos un Gobierno en manos de los que quieren romper España o un Gobierno que garantice oportunidades, libertad y la unidad de este gran país", ha apuntado.



LOS ESPAÑOLES, A ELEGIR "ENTRE DOS MODELOS"

Ha señalado que los españoles tendrán que elegir el 28 de abril "entre dos modelos diferenciados, no solo en cuanto a argumentos, sino también en cuanto a hechos".

En concreto, ha advertido que los españoles tendrán que elegir "entre el modelo de la creación de un empleo de calidad con el PP y la incertidumbre, la inestabilidad, la desaceleración económica y el desempleo con el PSOE; el modelo de la bajada de impuestos con el PP o la subida de impuestos con el PSOE y sus socios, con el aumento del diésel o de los impuestos a los autónomos".

De la misma forma, ha señalado que los españoles "tendrán que elegir entre el modelo de la libertad educativa del PP y aquellos que usan la educación para adoctrinar a los más jóvenes y para crear 17 educaciones distintas en España; el modelo de los que defendemos España y creemos que desde la Región se puede hacer más España, y el modelo del PSOE, que incluso desde la Región defiende la figura del 'relator' para darle más protagonismo a los que quieren romper España".

"Tendrán que elegir entre el modelo de los que defendemos a la familia, como el PP de la Región que está en trámites de aprobar una Ley de Protección Integral y defensa de la Familia, y el de aquellos que día a día cuestionan los valores de la familia", según López Miras, quien ha contrapuesto también el modelo de un PP "que siempre ha luchado por el agua y que tiene ya el borrador del documento nacional del agua, o el del PSOE que, desde la Región, calla cuando por primera vez se cierra el trasvase Tajo-Segura habiendo reservas hídricas suficientes".

Asimismo, ha ensalzado el modelo del PP, "que crea oportunidades a través de las infraestructuras, que cerramos la llegada de la Alta Velocidad a la Región y que estaría ya en Murcia, o que abrimos por fin el Aeropuerto Internacional de la Región o que comprometemos infraestructuras importantes como el tercer carril de la A-7, el Arco Norte, el Arco Noroeste, la conexión de la Región de Murcia por el interior con Valencia, la llegada del AVE a Cartagena, su integración al paso por Lorca".

Frente a ello, ha lamentado que el PSOE "ha paralizado todo desde que ha llegado al Gobierno central", de forma que "ya no hay AVE y ha parado el resto de licitaciones, por lo que no se sabe cuándo ni cómo llegará el AVE a Cartagena; y la integración del AVE en Lorca es una preocupación".

Frente a esto, ha terminado defendiendo el proyecto del PP, "un proyecto que tal como ha dicho el presidente nacional, Pablo Casado, está basado en tres puntos: libertad, igualdad de oportunidades y seguridad".