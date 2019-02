C&A se viste de blanco en Murcia contra el Cáncer Infantil

La acción, que se llevará a cabo bajo el lema #VestimosSuFuturo, se desarrolla en el marco de la donación de 185.000 euros que C&A Foundation ha realizado a la Fundación CRIS para la formación de profesionales en la rama de hemato-oncología pediátrica, una especialidad que no existe en España.

Coincidiendo con el Día Internacional Contra el Cáncer infantil, C&A Foundation y C&A han lanzado una campaña de concienciación que busca impactar y dar visibilidad en la sociedad sobre la carencia de recursos en el área de investigación contra el cáncer infantil.

El cáncer es la primera causa de mortalidad infantil en España, pero no existe la especialización en hemato-oncología pediátrica y no se tratan a los niños enfermos de cáncer con terapias específicas para no adultos.

Consciente de esta problemática, la C&A Foundation, fundación corporativa de la firma de distribución de moda C&A, se ha unido a CRIS Contra el Cáncer donando 185.000€ para la puesta en marcha de un programa de tres años pionero en España que creará una unidad de hemato-oncología pediátrica en la Unidad CRIS de Investigación y Terapias Avanzadas de Cáncer Infantil.

Las cuatro tiendas de C&A en Murcia servirán de altavoz de este mensaje y el personal y maniquíes vestirán durante todo del fin de semana una bata blanca por el cáncer infantil. La acción, que comienza hoy bajo el lema #VestimosSuFuturo pretende despertar conciencias y demostrar la importancia de la investigación en la batalla contra esta enfermedad.

"En C&A Foundation tenemos la vocación de construir un mundo mejor a través de la moda y, para ello, cada año colaboramos con numerosos proyectos e iniciativas que destaquen especialmente por su labor social. Este año, además, avanzamos en nuestro compromiso y, más allá de financiar el programa de Fundación CRIS, hemos puesto en marcha una campaña en la que todas nuestras tiendas vestirán de blanco durante tres días con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de impulsar la investigación contra el cáncer infantil en nuestro país. Es un proyecto que nos llena de ilusión ya que, además de luchar por el futuro de los niños, contribuimos a impulsar la especialización de nuestros profesionales", afirma Celina Bello, portavoz en España y Portugal de C&A Foundation.

Vestir la bata blanca simboliza el apoyo a la investigación, apoyo a un futuro mejor con soluciones y cura a la enfermedad. Hoy 15 de febrero, Día internacional contra el Cáncer Infantil, vestimos su futuro.