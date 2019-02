El aeropuerto de Corvera lucirá en los cupones de la ONCE del próximo lunes

ONCE

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al aeropuerto de Corvera. ONCE

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia es el motivo del cupón de la ONCE del lunes, 18 de febrero. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España este aeropuerto, inaugurado el 15 de enero por Su Majestad el Rey Felipe VI.

Juan Carlos Morejón de Girón, delegado Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Patricio Valverde, consejero de Fomento e Infraestructuras, Mariano Menor, director del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Teresa Lajarín, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Yolanda Muñoz, secretaria General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras y Pedro Salinas, jefe del Dpto. de Juego de la Delegación de la ONCE en Murcia, han presentado este cupón.

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia dispone de las más modernas instalaciones y de todos los servicios para garantizar la óptima operación del tráfico aéreo.

El edificio terminal, con más de 37.000 metros cuadrados de superficie, consta de un gran vestíbulo en cuya zona de salidas existen 24 mostradores de facturación más uno de equipajes especiales. Tiene nueve puertas de embarque (seis para vuelos a países no Schegen y tres para países de la zona Schengen). La sala de recogida de equipajes está dotada de tres cintas más una para equipajes especiales.

El campo de vuelo consta de una pista de 3.000x45 metros, una calle de rodadura paralela completa, una salida rápida en el aterrizaje por la cabecera 23, dos apartaderos de espera en ambas cabeceras y dos calles de acceso a plataforma.