Una campaña para prevenir actitudes machistas llegará a las aulas de la Región de Murcia

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Estudiantes Murcianos (Feremur) han puesto hoy en marcha la campaña informativa 'Que no se te olvide' para concienciar y prevenir contra la violencia de género hacia las mujeres entre los jóvenes de los institutos de la Región.



'Que no se te olvide' va dirigida a los adolescentes de entre 15 y 17 años, especialmente a los chicos. Con mensajes como 'no tengo derecho a controlar su vida privada' o 'la cantidad de ropa que lleva no me da derecho a juzgarla', la campaña quiere prevenir las actitudes machistas en edades tempranas.



Esta acción consta de un anuncio que se difundirá en redes sociales con el hashtag #quenoseteolvide y de una página web desde donde se podrá denunciar una agresión o abuso mediante 'whatsapp' o 'email'. Además, la campaña llegará a las aulas de diferentes institutos con actividades enfocadas a la concienciación de los alumnos.



Cada vez más jóvenes

En los últimos años,. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, recordó en la presentación de la campaña que desde que empezó el año, 20 chicas adolescentes han acudido a alguno de los 22 centros especializados de atención a víctimas de violencia de género (CAVI) con los que cuenta la red de recursos regionales."Las adolescentes se dan cuenta de que hay ciertas cosas que no son normales en una relación sana de pareja", dijo Tomás. "La importancia de esta campaña radica en la", y agregó que "por ello la mayoría de las medidas del Pacto Regional contra la Violencia de Género están enfocadas a la educación en igualdad entre los murcianos más jóvenes".Violante Tomás, junto al presidente de Feremur, Rafael Olmos, explicó que la campaña 'Que no se te olvide' ha contado con una financiación autonómica de 12.000 euros, y "está diseñada para las redes sociales y el entorno digital, porque queremos que llegue a cuantos más jóvenes sea posible".