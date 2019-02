Los médicos de la Región, los mejor pagados del país

Andalucía es la comunidad que peor paga a sus médicos de familia

Los médicos murcianos de Atención Primaria son los mejor pagados de España, sólo superados por los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con un salario bruto de 81.385 euros de media anuales. Las cifras que así lo muestran quedan recogidas en el reciente estudio de la Organización Médica Colegial (OMC), informe en el que se analizan los salarios que las distintas comunidades autónomas pagan a sus médicos de familia, y en el que no se entra en el detalle de la carga de trabajo o las tarjetas sanitarias asignadas a cada uno de ellos.

El trabajo de la OMC, además, analiza los salarios en función de la edad y de la estabilidad del facultativo estableciendo cuatro tipos de médicos: al inicio de su actividad profesional (con 30 años o más), a la mitad de la misma (con 40 años o más) y al final (con 55 años o más). También se separan claramente lo que son retribuciones de jornada ordinaria de las retribuciones de atención continuada (guardias).

En este caso, los facultativos murcianos perciben unos ingresos brutos (81.385) muy por encima de la media nacional (70.827) y a mucha mayor distancia de los que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud, quienes están a la cola de España con unas retribuciones brutas medias en Atención Primaria de 64.823 euros anuales. A la cabeza, incluso por encima de la Región de Murcia, se sitúan los facultativos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, quienes superan a nuestra comunidad por muy poco, con una media de 81.722 euros brutos anuales en las tres tipologías de médicos detallados en el informe.

Sin embargo, hay que aclarar que el Instituto de Gestión Sanitaria Ingesa (Ceuta y Melilla) tiene la peculiaridad de que los facultativos de su territorio perciben un complemento por residencia cuyo importe es de 914,93 euros al mes y 55,36 euros por trienio al mes. A esto se suma que en el impuesto de la Renta disfrutan de unas retenciones y una tarifa un 50 por ciento inferior a la del resto de España.

El plus de residencia también existe en Baleares y Canarias, pero con una cuantía bastante más baja, y el tratamiento fiscal es también más favorable en los territorios forales (País Vasco y Navarra), con retenciones 2 y 3 puntos inferiores al resto de España.

La Organización Médica Colegial hace hincapié en que «después de mucha formación, esfuerzo y tiempo, si el médico tiene suerte y consigue trabajo, tendrá unas retribuciones que varían mucho de unas comunidades a otras y más después del recorte medio de los empleados públicos del 5 por ciento en 2010 (que fue superior al 8 por ciento para los médicos) y los recortes adicionales de 2012». Por ello recuerdan que para llegar a ser médico de familia los aspirantes deben tener un Bachillerato con nota extraordinaria, realizar una selectividad excelente, seis años de estudios universitarios, prepararse durante otro año y superar el examen MIR con el que realizar una especialidad durante cuatro o cinco años más. «En total, once o doce años y se comienza la vida profesional con una media de 30 años», subrayan.

La comunidad con la nómina más alta es Murcia para profesionales mayores de 50 años con plaza en propiedad (88.221 euros brutos), superada sólo por Ceuta y Melilla (93.732 euros brutos).

Desde los sindicatos se critican estas diferencias entre autonomías y han llegado a pedir al Ministerio una equiparación salarial en todas las comunidades para que no haya inequidad, sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo es el mismo para los médicos de familia, trabajen donde trabajen.

Sin guardias en AP

La secretaria técnica de Atención Primaria (AP) en el sindicato médico Cesm Región de Murcia, Cristina Sánchez Quiles, indica no estar de acuerdo con las cifras presentadas por la OMC, ya que «incluyen algunos tipos de médicos que aquí en Murcia no existen, como los que hacen visitas a colegios o trabajan en programas de salud fuera de su horario laboral». A esto añade que en la Región de Murcia la posibilidad de hacer guardias es muy reducida, «sólo hay 15 puntos de atención continuada y de especial aislamiento en los que se pueden hacer guardias y no todo el personal puede optar a ellas, lo que muestra que los valores ofrecidos no son reales».

Sánchez Quiles dice, en defensa de las altas nóminas que se pagan en Murcia, que «estos salarios nos han costado muchos años de negociaciones, pero se nos limita el poder hacer consultas en tardes y se dobla a un compañero sin una retribución complementaria. Lo único que 'engorda' algo el sueldo es que vayan pasando trienios y así suba». Al tiempo que afirma que «los médicos españoles somos de los peor pagados de Europa».