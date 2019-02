"Las técnicas CRISPR permiten modificar cualquier gen"

­ ¿Qué son las técnicas CRISPR y en qué consisten?

Es una nueva manera que tenemos de editar cualquier gen de cualquier organismo que hemos aprendido de las bacterias. Editar en el sentido de cambiar la secuencia de letras que tenemos en nuestro genoma a voluntad, de forma muy precisa. Aprovechamos un sistema originalmente inventado por las bacterias hace miles de millones de años para defenderse de los virus que las atacan.

¿Cómo salieron a la luz y por qué permiten descubrir nuevas proteínas para la edición de genes?

El origen de las CRISPR es español, alicantino, gracias a la investigación fundamental realizada por Francis Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, que las descubrió hace más de 25 años en los microorganismos que habitan las salinas de Santa Pola.

Algunos investigadores han arrojado dudas sobre la aplicación de estas herramientas en futuras terapias génicas. ¿Entiende esas incógnitas? ¿Cuál es su visión al respecto?

Las herramientas CRISPR permiten modificar cualquier gen, a voluntad. Sin embargo, todavía no controlamos exactamente el resultado final del proceso. En el laboratorio esto no es un problema, pues tras el experimento, nos ocupamos de seleccionar el ratón modelo o planta que queríamos editar y descartamos lo que no nos interesa. Pero esto no lo podemos hacer con personas. Para su uso rutinario en pacientes todavía estamos lejos, todavía no es lo suficientemente seguro.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes que le escucharán en las ponencias que ofrecerá en la Región de Murcia los días 13 y 14 de febrero?

Que la investigación científica es apasionante. Que descubrir aquello que desconocemos nos ayuda a vivir mejor, y que hay que ser curioso y escéptico. Preguntarlo todo e intentar hallar respuestas. Gracias a que Francis Mojica y otros investigadores tras él se preocuparon de investigar los sistemas CRISPR en bacterias hoy en día tenemos avances en biomedicina y propuestas terapéuticas que no podíamos ni imaginar hace muy pocos años. Las CRISPR son una verdadera revolución tecnológica.