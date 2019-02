El murciano Florentino del Barco, segundo en las primarias europeas de Ciudadanos

Luis Garicano, elegido cabeza de lista

Un murciano ha sido el segundo candidato más votado de las primarias de Ciudadanos para las elecciones europeas. Se trata del militante de Murcia Florentino del Barco Martínez, que concurría a estas votaciones junto con otros 235 aspirantes a la cabeza de lista de esta formación para el Parlamento Europeo.

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha sido el ganador de las primarias y encabezará la lista de este partido a los comicios europeos tras haber sido escogido por el 71% de los afiliados que han votado en las primarias esta semana, según informa Europa Press.

El resto de aspirantes no alcanza apenas el 2% de los sufragios y ninguno ha superado los 100 respaldos. El segundo más votado ha sido, no obstante, Florentino Del Barco, que ha obtenido 95 votos, según ha podido saber este periódico.

Las elecciones, que han durado 24 horas, se han celebrado entre este jueves y este viernes (finalizó a las 10 horas) y han votado 5.232 afiliados, lo que supone una participación del 21% (el censo es de 25.457 afiliados).



"No me lo creo"

"Todavía no me lo creo", ha asegurado a este periódico Florentino del Barco, quien se mostraba feliz por el resultado y abrumado ante las felicitaciones recibidas. Se presentó a las primarias el pasado domingo y confiesa que no esperaba obtener una posición tan elevada. "Con tantos aspirantes de Cataluña, no me creía que estuviera en el puesto número dos", afirma.

Florentino del Barco es economista y asesor de empresa. Se afilió a Ciudadanos en julio de 2017 y además de vocal de la junta municipal de Santa María de Gracia es también miembro de un grupo de trabajo del partido.

El resultado no significa que el murciano ocupe la segunda posición de la lista de Ciudadanos, ya que las primarias de la formación naranja sólo designaban el cabeza de cartel. La composición de la lista compete a la dirección nacional.

Otro murciano también se ha presentado a las primarias: ha sido el afiliado de San Javier Ramón Fernández.



"Garicano era el mejor candidato"

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha comunicado en una rueda de prensa los datos de las votaciones. Villegas ha dicho que si no es un porcentaje más alto es porque "casi todo el mundo tenía claro que Luis Garicano era el mejor candidato" y "no se daba una rivalidad intensa que animara más a la participación".

El dirigente de la formación naranja ha expresado el orgullo que sienten en Cs por poder contar con "un economista de la categoría" de Garicano como candidato a los comicios al Parlamento Europeo. Esto da una idea de "la importancia que damos a esas elecciones para el futuro de España y de Europa", ha destacado Villegas.

Según ha recordado, Garicano colabora desde 2014 con Ciudadanos, donde lidera el equipo económico y ha participado en la elaboración de programas electorales y en la negociación de acuerdos de investidura y de gobierno. Además, desde 2016 es uno de los vicepresidentes del Partido de la Alianza de los Liberales y los Demóratas por Europa (ALDE) y actualmente se encarga de las conversaciones con En Marche!, el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para constituir una plataforma transnacional con otras formaciones liberales para las elecciones de mayo.

Garicano, por su parte, ha dicho que es "un privilegio, un honor y una responsabilidad" ser el candidato de Cs y ha resaltado su "cariño y trabajo por Europa" a lo largo de su trayectoria profesional y política. "Ha sido una de las principales constantes en mi vida", ha manifestado.

El responsable económico del partido naranja considera que este es un momento crucial para Europa porque la construcción del proyecto comunitario "está bajo un intenso ataque por parte de los partidos nacionalistas y populistas que buscan destruirlo desde dentro" fomentando "la división y el enfrentamiento".

Frente a realidades como el Brexit o al auge del "populismo" en países como Hungría, Polonia o Italia y en regiones como Cataluña, considera que Cs y ALDE ofrecen una opción liberal que es "la mejor alternativa a ese populismo". Una opción que promueve la unión, que defiende una "soberanía compartida" en la UE y que quiere "personas libres, Estados dinámicos y un Estado del bienestar fuerte", ha afirmado. Garicano ha apostado por un proyecto liberal "moderno, integrador y con independientes".

Respecto a la composición del resto de la lista electoral, ha dicho que eso lo tendrá que decidir la Ejecutiva de Cs. Lo que le gustaría es una candidatura con "talento" y personas "de primera línea", porque cree que Bruselas no puede ser el lugar donde se envía a los políticos para "aparcarlos", "como ha pasado en otros partidos", ha señalado.