La huelga feminista arranca el 14 de febrero con 'San Violentín' en la Región

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia ha anunciado este viernes que secundará la huelga convocada para el próximo 8 de marzo en todo el Estado español y realizará acciones con carácter previo, que culminarán con las ya tradicionales manifestaciones en Lorca, Murcia y Cartagena, en una hora aún por determinar.

Las portavoces de la Asamblea, Anna María Mellado, María Eugenia Pérez, Maite Lucerga y Maria José Partera, han leído el manifiesto y han dejado claro que con esta movilización, que coincidirá con el Día Internacional de las Mujeres, se pretende denunciar la "desigualdad" que soporta la mitad de la población en todos los ámbitos de la vida.

Según Mellado, "no se trata de una huelga sólo laboral, sino también social", ya que los ejes son el paro laboral, además del paro de consumo, de cuidados y estudiantil. "Es no solo no ir a trabajar, sino no consumir, no ir a universidades, ni institutos, ni cuidar".

Además, ha destacado, "los estudiantes son el futuro", por lo que ha hecho un llamamiento a que desde institutos y universidades se secunde este día de huelga.

Preguntadas sobre la irrupción de VOX, han dejado claro que el movimiento feminista "tiene mucha fuerza" y han recordado que Ruiz Gallardón, "cuando intentó volver a atacarnos con la ley del aborto, tuvo que dimitir, de forma que haremos lo que tengamos que hacer, lo tenemos muy claro".

Esta organización, formada por más de una veintena de asociaciones, partidos de izquierdas y sindicatos, se suma al amplio movimiento social liderado por mujeres, que será visualizado en más de 80 países como una "gran ola feminista que pretende alcanzar hasta el último rincón del planeta, porque si algo es común a todas es la discriminación de la que somos objeto", reza el manifiesto al que han dado lectura.

Las mujeres alzarán la voz para expresar "un contundente rechazo hacia la lacra más despreciable que sufren, como es la violencia machista, que sólo el año pasado dejó en nuestro país casi 90 víctimas mortales, y 976 desde la fecha que comenzaron a contabilizarse, el 1 de enero de 2003".

A esta "lamentable" situación se suma "la escasa voluntad política del Gobierno regional para incidir de manera efectiva en la erradicación de toda manifestación discriminatoria".

"Una clara expresión de su actitud indolente es el escaso desarrollo del Pacto contra la Violencia de Género, de tal modo que la Región ocupa el vergonzoso ranking de ser la segunda comunidad de España con mayor ratio de mujeres maltratadas", añade.

Otro reciente "ataque" contra los derechos fue "el intento de legislar en contra de la normativa vigente de este país que ampara a las mujeres en la decisión de interrupción voluntaria del embarazo, tratando de humillarlas dándoles la consideración de fracasadas".

Con estas actitudes, el PP regional "se ha alineado con su partido en Andalucía que, unidos a la extrema derecha más retrograda, han manifiesto sus objetivos de abolir la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad LGTBI o endurecer las políticas sobre migración".

"Por si no fuera suficiente, hoy el líder nacional de este partido, Pablo Casado, ha dado muestras nuevamente de sus escasas dotes de competencia política y de su falta de respeto a los derechos de las mujeres, asociando el déficit del Fondo de Reserva de las pensiones, arruinado por su antecesor Rajoy, con el aborto".

A su juicio, "este nuevo insulto sólo merece ser contestado recordándole a Casado que las mujeres decidimos y seguiremos decidiendo, apoyándonos en el Estado de Derecho que él insiste en ignorar".

Por todo ello, la huelga del próximo día 8, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exigirá a las administraciones públicas actuaciones "claras e inmediatas" por y para la igualdad, así como el respeto a los derechos conquistados en el país como el aborto, la Ley de Dependencia, la Diversidad o la Libertad de Expresión.

Entre las reivindicaciones, tiene especial importancia la estudiantil, "ya que es prioritario incorporar en todos los niveles del sistema educativo programas específicos de formación contra la violencia de género y el fomento de la igualdad en todas sus expresiones, desde el género, la orientación sexual o la procedencia".

En particular, "es urgente que esta formación llegue a la población estudiantil joven, colectivo en el que se producen numerosas agresiones sexuales hacia las mujeres".

Otra de las demandas es exigir a las administraciones públicas alternativas para que las mujeres "dejen de verse obligadas a desempeñar la función de cuidadoras, condicionando sus posibilidades de desarrollo laboral o formativo".

"Es necesario que dicha actividad sea reconocida a todos los niveles y se desarrollen políticas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar, la corresponsabilidad y la creación de servicios y atención sociosanitaria a personas mayores o personas con discapacidad", indica.

En el ámbito laboral, las mujeres reivindican medidas positivas que permitan "la incorporación, mantenimiento y promoción de las mujeres en el ámbito laboral, acabar con la brecha salarial, el acceso a profesiones masculinizadas o tener una representación paritaria en los órganos de dirección y representación de las empresas públicas y privadas". Asimismo, exige "un mayor rigor en el cumplimiento de los derechos como consumidoras y usuarias".



Acciones previas

Con carácter previo a la huelga del 8 de marzo, que culminará en grandes manifestaciones en Murcia, Cartagena y Lorca, se llevarán a cabo acciones para visualizar los estereotipos que se aplican a las mujeres, iniciativas de información y participación para interactuar con la ciudadana u otras actuaciones de protesta.

Así, el 14 de febrero se celebrará el Día de San Violentín 'Enamoradas de la Huelga Feminista', porque "el amor romántico sigue siendo un aprendizaje cultural que ha estrellado a la mujer contra su independencia emocional y material, siendo este una de las principales causas de todas las violencias machistas".

El 16 de febrero habrá un recorrido en grupos de mujeres por los mercados, con el fin de ofrecer información sobre la Huelga; y del 1 al 7 de marzo se instalarán mesas informativas en todas las ciudades, en plazas y barrios, donde se informará a toda la ciudadanía sobre los contenidos de la Huelga.

Finalmente, el 8 de marzo habrá una huelga de 24 horas que comenzará a primera hora con piquetes informativos en empresas y comercios que culminará en manifestaciones convocadas en Murcia y en Cartagena.