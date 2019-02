"No es cierto que no se controle la entrada de menores a los locales"

«No es cierto que no se controle el acceso de los menores de edad a los salones de juego; son denuncias que no se corresponden con los datos que tenemos de expedientes abiertos a los locales por parte de la inspección administrativa». Pedro García se muestra contrariado porque se les sigan acusando de estas malas actuaciones «en los medios, pero no lo denuncian donde deben».

El presidente de la patronal del juego recordó que los empresarios se enfrentan a multas de 300.000 euros si un inspector entra en un local y encuentra a un menor. «Y nos consta que de las miles de inspecciones (tres o cuatro mil creo recordar) que se han realizado solo se han abierto tres expedientes sancionadores en la Región; por lo que queda claro que el control de admisión que tenemos es eficiente», subraya García.

Entre las modificaciones que en su día aprobó el Ejecutivo regional, figura la obligación de los salones de juego a tener instalado un sistema de bloqueo automático en los terminales de apuestas para impedir el acceso a menores y colectivos sensibles.

Para acceder a las máquinas se exige primero la identificación, al igual que se exige para acceder a estos establecimientos. Todos los salones de juego y locales de apuestas tienen prohibida la entrada a menores.